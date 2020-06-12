解放軍官假冒研究員！搭機返國前遭逮　坦承「竊實驗室資料」寄回中國

▲美國加州大學舊金山分校。（圖／翻攝自UCSF）



文／中央社

美國官員今天說，一名疑似從事刺探活動的中國科學研究員，本週試圖離開美國時，在洛杉磯被逮捕，他接受偵訊時招認他是中國人民解放軍軍官。

舊金山聯邦檢察官辦公室與聯邦調查局（FBI）辦公室發表聯合聲明說，王新（Xin Wang）是在6月7日準備登機飛回中國天津市時被拘捕。

法新社報導，有關當局表示，王新在2019年3月入境美國，當時聲稱是醫學研究人員，想在加州大學舊金山分校從事科學研究。

官員說，事實上，海關與邊境保護局探員在機場向他問話時，他承認他是中國人民解放軍軍官，受雇於一間軍方大學實驗室。

根據法庭文件，王新告訴海關與邊境保護局探員，他的中國上司指示他觀察加州大學舊金山分校實驗室的布局設計，並帶回可供在中國複製的資料。

官員在聲明中說：「海關與邊境保護局接獲線報，得知王新身上攜有加州大學舊金山分校的研究，將帶回與人民解放軍同袍分享，且他已透過電子郵件將研究寄回他在中國的實驗室。」

官員又說：「同樣地，王新告訴指導他的加州大學舊金山分校教授，他已在中國實驗室複製這位教授的一些研究。」

聯邦官員說，加州大學舊金山分校實驗室的部分研究，是受美國衛生及公共服務部國家衛生研究院（NIH）資助。

官員還表示，王新在抵達機場搭乘返國班機前，也刪除了私人手機上的微信通訊內容。

他被控犯下簽證詐欺，如果定罪，將面臨最高10年有期徒刑與25萬美元罰金。

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