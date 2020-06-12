台指期跌96點　分析師：多方還是占優勢、下周需守穩11250點

▲台指期6月12日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（12）日開盤大跌160點，來到11331點，接著一路下探來到今日低點11250點，隨後跌幅收斂，緩步墊高，最終維持在11400點附近震盪，終場以11395點作收，下跌96點，與現貨相較，逆價差34.94點。

展望未來，群益期貨分析師容逸燊分析，昨晚美股暴跌主要是受到Fed所預估的下半年經濟預測所致，再加上美國疫情二次感染的情況發生，進而影響今天台指期的下跌，不過在台股的部分雖然也是開低，不過後期有往上墊高，最終還是收了一根紅K。

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容逸燊指出，今天的低點大概落在11250附近，這也成為一個支撐，因為先前從選擇權來看大約是落在11400-11300左右，因此今天的低點更顯得重要，假設今晚美股再出現下跌，下周一台指期就必須守住11250這個關卡，否則下周就有可能再往下探底。

不過，容逸燊也說，下周三就是台指期6月份合約結算，從目前整體來看，從6月1日至6月10日已經連漲了好幾個交易日，這點看來還是可以偏多來看，多方還是占優勢，預估多方還是會在結算日前守住，不過，等結算過後投資人就應該要注意，有可能會出現震盪格局。

另外，容逸燊表示，美股期貨昨晚雖歷經暴跌，不過現在對比2、3月的時候還是在相對高點位置，短期來看應該不至於再出現像2、3月那樣的慘況，昨晚的暴跌比較像是多方進行一個修正，今晚可以再觀察。

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