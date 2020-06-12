孫悟天／除權除息？二代健保和報稅金額怎麼算？

▲除權除息、二代健保怎麼算？本圖經孫悟天授權使用。（翻攝自PressPlay，下同）

圖、文／孫悟天

除權除息？二代健保怎麼算？

悟天發現，有很多存股的新手對於怎麼計算除權除息，到底會配發多少現金？或是多少股票？以及什麼樣的結果會被扣到二代健保補充保費？都不是那麼清楚，因此在即將進入除權息的季節，特別打了這篇文章，希望能對於存股新手能有所幫助。

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除權息到底領多少？

悟天以第一金作為範例，我們進入YAHOO股市就可以查到今年第一金的配股政策是配發現金1.05元，以及配發股票0.3元！請注意，悟天特別用紅框圈起來的單位是「元」，因為待會兒的內容跟「單位」非常有關係。

現金舉例：配發現金1.05元比較好理解，也就是1股配發1.05元現金給股東，所以如果我有1張第一金，代表我有1000股第一金，那今年除權息後我就可以領到1000 （股） x 1.05 （元/股） =1050元的現金股利。

配股舉例：再來要談到的是配發股票的部分，因為單位是元，代表股票股利是1股配發0.3「元」的股票，請注意，不是1股配0.3「股」喔！是1股配0.3「元」的股票，因為股票的票面價值是10元，所以我們要把這句話做個翻譯：1股配發0.3元的股票→1股配發0.03股的股票（因為股票的票面價值1股=10元，所以0.3元就是0.03股）。

因此如果我有1張第一金的股票，我可以領到的股票就是1000股 x 0.03 （股/股） =30股

很多人會在這個地方直接拿1000 x 0.3 =300股，誤認為會配發300股的股票，這個思維是錯的喔，是配發300元的股票，但因為票面價值10元，所以只有30股。

二代健保怎麼算？

很多人對於二代健保的算法怎麼計算有些疑慮，悟天在這也一併說明，首先，股利超過2萬元，再發放現金股息時政府會直接扣除掉股利 x 1.91%的金額繳納二代健保補充保費，這裡悟天必須說幾個原則：他必須是同一個帳戶，同一檔股票，同一天發生！也就是如果不同帳戶（例如家人，分拆到低於2萬，就不會扣款），或是不同股票（我第一金低於2萬、華南金低於2萬、合庫金低於2萬，那雖然加起來6萬，但都不會扣款），或不同天（例如台積電每季發放股利，我每季領的股利都低於2萬，合計7萬多，這樣也不會扣款）

至於2萬的額度怎麼計算呢？這裡很簡單，跟股價無關，跟除權息後的價格無關，計算方式就是總股數 x 總股利看有沒有超過2萬，超過2萬就是股利須乘以1.91%的金額要繳交二代健保。

舉例：我有一張第一金，我今年可以拿到1,050元的現金和30股的股票！但二代健保的計算我就是領取了1,000 x 1.35 =1,350元的股利！所以不需要繳交補充保費。

但如果我第一金在今年擁有19張，我今年可以拿到19,950元的現金和570股的股票，雖然我領到的現金少於2萬，但是二代健保會加上股票股利計算，所以實際算入的金額是 19,000x 1.35 = 25,650元，超過2萬，所以要繳交二代健保 25,650 x 1.91% = 490元，因此第一金在配發給我股利時會在19,950元中直接扣除490元和匯費，我實際上只會領到19,460元喔。

額外補充

健保補充保費計算舉例，悟天特別拿之前的股利發放通知單作為案例計算，可以看到當年第一金發放現金股利1元，股票股利0.1元（複習一下：0.1元=0.01股，1股配發0.01股代表每仟股配發10股），健保補充保費6635=股數x（現金股利+股票股利）x1.91%=315791x（1+0.1）x1.91%=6634.76（可以看到並沒有用除權息後的股價去計算，而是用票面價值10元去計算股票股利所得喔）

本文經PressPlay專欄作家孫悟天授權使用，原文登於PressPlay，請勿隨意轉載，以免侵權。