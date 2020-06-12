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行政院前院長陳冲向總統喊話　國家主權基金也是延伸主權的「雞精」

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▲▼陳冲,行政院前院長,新世代金融基金會,董事長。（圖／記者吳靜君攝）

▲行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（12）日發表「國家主權基金，也是主權雞精」一文中提到，在新冠肺炎疫情衝擊之下，國際分工、自由貿易再不是必然、常態，而台灣糧食、能源高度依賴進口，更可能面臨潛在危機，他建議總統蔡英文，可以考慮成立國家主權基金，並證券化讓全民參與，成為主權得以延伸的「雞精」。

台灣美國商會發表的2020台灣白皮書，其中一項建議政府動用4800億美元外匯存底部分成立主權基金，投入有價值的國際投資。

請繼續往下閱讀...

所謂國家主權基金，是由國家運用財政盈餘外匯存底所成立，投資各種資產，自1950年代開始，主權財富基金的規模就不斷擴大，陳沖認為最津津樂道者，當為1956年英國殖民地當局在Gilbert群島針對磷酸鹽（鳥糞）出口加徵特別捐成立的KRERF基金，現在鳥糞挖掘殆盡，基金衍生的利益也成為吉里巴斯的財政重要的收入。

陳冲曾經呼籲政府不必峻拒主權財富基金（國家主權基金）成立，但應有一套不受政治干預，純粹商業判斷規則，避免公器遭到濫用，他也曾經記得，參加經建單位所舉辦的主權財富基金座談會，但是當時也隱約感覺到央行的反對。2014年一次資政座談會，他漸漸對糧食安全及能源危機感到不安，建議以農場或礦場為標的，透過主權財富基金投資掌握來源，甚至可以將部分基金證券化，由全民參與。

今年新冠肺炎疫情（COVID-19）讓國際分工的貿易體系有重新審視的機會，位在全球價值鏈關鍵地位的我們，比任何貿易夥伴更能感受到斷鏈的危機，但這不是最凶險的部分，更凶險的是世界農糧組織（FAO）多次提醒，全球可能會有斷糧危機。FAO並非危言聳聽，因為疫情所導致的封城、斷航、出口管制乃至於恐慌，都可能加劇糧食危機，根據聯合國糧食署預測，在疫情的影響下，2020年面臨糧食危機的人數可能再增加1.3億人，達到2.65億人，衝擊是糧食進口國。

▲▼水稻,稻田,糧食,糧食自給率,農業。（圖／記者李毓康攝）

▲比起斷鏈危機更為凶險，是糧食與能源危機。（圖／記者李毓康攝）

而台灣的糧食自給率，根據去年的資料顯示，大約為34.7%，距離2011年時全國農業會議制定目標，今年的糧食自給率40%，還有一段距離，除此之外，飲食習慣改變，台灣除了稻米之外，其他如黃豆、小麥、玉米等都仰賴進口，加上休耕政策與人口老化，都造成台灣糧食的潛在危機。

能源部份，根據經濟部能源局統計資料，進口能源總額在這20年逐漸成長，自2001年來到去年成長約28%，以自產能源比率來看，從20年前的2.41%下降至去年的2.03%，且整體能源高度依賴進口、外國資源，天然氣進口又要增加，來源掌握是棘手的問題。

在疫情肆虐下，世人猛然體認自由貿易竟非常態，國際分工也並非當然，尤其是高度依賴貿易，糧食、能源不足的台灣更應該要有截然不同的思維，陳冲建議總統蔡英文，當前許多施政強調主權，和以主權為名的糧食、能源基金，並且部分證券化，應該是不錯的選擇，主權財富基金倒是可以延伸主權的雞精。

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