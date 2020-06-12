「Kitty之父」92歲老社長交棒31歲孫　三麗鷗成立60年首轉交經營權！

▲Hello Kitty是三麗鷗旗下最受歡迎的角色之一。（圖／ETtoday資料照）



記者王佩翊／編譯

旗下擁有Hello Kitty等多種角色形象的日本三麗鷗11日宣布，92歲創辦人兼社長辻信太郎7月1日起將升任會長，並將實際經營權交棒給31歲的孫子，也就是現任三麗鷗專務的辻朋邦。事實上，辻信太郎自1960年創辦三麗鷗以來，已經擔任60年的社長，如今他年歲已高，因此正式將經營權轉交給孫子。

▲辻信太郎將自7月1日正式交棒 。（圖／翻攝自三麗鷗日本官網）



根據《日本經濟新聞》報導，辻信太郎年輕時曾在山梨縣廳工作，辭去公務員職務後便創立了三麗鷗，並在1974年推出三麗鷗代表角色「Hello Kitty」，正式使該公司的角色形象事業深根日本。三麗鷗迄今已設計出超過450個角色形象。

據了解，辻信太郎的孫子辻朋邦畢業於慶應大學文科，2014年進入三麗鷗工作後，便在企劃與行銷等部門做為幹部默默耕耘、累積經驗，過去曾推動提高Hello Kitty、布丁狗等角色知名度的相關戰略，2016年擔任取締役，2017年升任專務。

對於即將上任的辻朋邦而言，接下來必須面對新冠肺炎疫情影響全球經濟的一系列難題，未來角色形象的專利申請也將越發困難，三麗鷗將先著手於重建歐美國家的業務。根據《日本放送協會》報導，他表示，「其實從很久以前家人們都有在討論由我接任社長的事，不過會在這個時候正式接任，我想也是受到疫情很大的影響，在求新求變當中，三麗鷗正需要一股年輕力量。」

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