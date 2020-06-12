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振興三倍券在台外籍人士不能領　歐洲商會：盼享同等待遇

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▲美國在台協會、立法院數位國力促進會與經濟部今（12）日於台北國際會議中心共同主辦「數位國力－人才循環大聯盟白皮書」發表會。（圖／記者林淑慧攝）

▲美國在台協會、立法院數位國力促進會與經濟部今（12）日於台北國際會議中心共同主辦「數位國力－人才循環大聯盟白皮書」發表會。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券將在七月上路，歐洲在台商務協會理事長尹容今（12）日為在台外籍人士請命，認為在台灣工作的外國人，和台灣人一樣付稅金，希望政府發放的振興三倍券，開放在台外籍人士可享同等待遇。

為打造2030年台灣數位國際人才發展藍圖協助產業轉型與國際化，美國在台協會、立法院數位國力促進會與經濟部今（12）日於台北國際會議中心共同主辦「數位國力－人才循環大聯盟白皮書」發表會。

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▲美國在台協會、立法院數位國力促進會與經濟部今（12）日於台北國際會議中心共同主辦「數位國力－人才循環大聯盟白皮書」發表會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲美國在台協會、立法院數位國力促進會與經濟部今（12）日於台北國際會議中心共同主辦「數位國力－人才循環大聯盟白皮書」發表會。（圖／記者徐斌慎攝）

為建立台美產業人才鏈結機制，會中除發表人才循環白皮書外，由立委劉世芳擔任論壇主持人，邀請外貿協會董事長黃志芳、經濟部工業局長呂正華、全國工業總會常務理事侯傑騰、歐洲在台商務協會理事長尹容等，探討台灣如何打造國際人才中心。

針對數位人才的培育，尹容表示，台灣政府向來自全球各地的優秀人才發出超過720張「就業金卡」，這是很大成就，但是申請流程仍然繁瑣，建議政府相關部門能調整相關申請機制。

其次，尹容指出，外國人在台灣申請短期或長期簽證，往往是主管機關個案核可，但整個申請機制應該要有更大的可預測性、透明度，以及簡化流程，申請人才能合理評估與規劃。

另外，尹容表示，台灣在工時計算等勞動條件相對過時，不利於吸引國際人才來台，建議在科技、數位時代下，打卡上下班是否還合適，是政府應該積極處理的問題。

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