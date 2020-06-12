玉山金總座看純網銀：未來3-5年興起　市占不超過1%

▲玉山金總經理黃男州。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

玉山金控今（12）日舉行股東會，有小股東關心即將開業的純網銀，銀行未來是否受到影響，總經理黃男州表示，全球純網銀預估未來3至5年將會興起，但市占應不超過1%，短期勢必會造成部分衝擊，但長期來看，這是一個好的契機，激勵主管機關鬆綁法規、有利金融機構推動金融科技。

2019年全球經濟溫和成長，各區域經濟的賽局競合，牽動跨國供應鏈移轉與布局，玉山金控去年稅後盈餘201.05億元，年成長17.8%，獲利再創新高，每股稅後盈餘1.73元，今天股東會上決議2019年盈餘分配案，通過每股配發現金股利0.79元、股票股利0.79元，合計每股股利1.58元。

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此外，今天股東會中也通過第7屆董事改選，總共改選12位董事，其中有5位是獨立董事，而當選名單中也包含玉山金控董事長黃永仁、總經理黃男州等人，任期從今天起至2023年6月11日止。

現場有小股東關心純網銀即將上路，是否會影響到銀行，黃男州表示，今年玉山科技人才超過1,000人，近期將結合科技運用套用在業務流程上，目前用手機上網借款、買基金或申辦信用卡等業務，交易量快速成長。

黃男州認為，全球純網銀預估未來3至5年將會興起，但市占應不超過1%，短期勢必會造成部分衝擊，但全面對金融業的影響暫時還不會，但長期來看，這是一個好的契機，激勵金管會鬆綁數位金融相關法規，也有利於長期布局數位金融的金融機構，共同推動金融科技。

此外，美國聯準會（Fed）釋出維持超低利率水準，至少持續1至2年的時間，黃男州也說，因應整體降息情況，央行降息1碼、美國聯準會也降息6碼，淨利息收入難免會受到降息影響。至於未來股利政策部分，黃永仁表示，股利政策會繼續穩定下去。

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