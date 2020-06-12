美股大跌沒在怕！　台股守住11400點關卡、外資連10買

▲三大法人合計買超台股 46.92 億元。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陳心怡／台北報導

美股道瓊指數崩跌 1861 點，衝擊今 (12) 日台股跳空開低，盤中一度跌近 300 點，最低來到11244點，但隨後跌幅收斂，終場收在11429點，下跌105點或0.92%，成交量1968.91億元。不過三大法人外資及陸資、投信和自營商買超合計46.92 億元，其中外資呈現連 10 買。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資買超 29.5 億元，呈現連 10 買，投信轉為賣超 4.9 億元，終結連 13 買，自營商買超22.32 億元，三大法人合計買超 46.92 億元。

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台股受到美股衝擊，投資人避險情緒升溫，追蹤美國恐慌指數 VIX 的富邦 VIX，今日再度吸引買盤湧入，今日漲幅 15.44% ，股價來到 6.88 元，總成交量超過 110 萬張，成交值為78.4億元。



蘋概三王中，台積電（2330）以316元作收、下跌1.40%；鴻海（2317）以78元作收、下跌0.76%；股王大立光（3008）以4140元作收、下跌1.66%。

大型權值股方面，幾乎都是呈現開低後跌幅收斂格局，除了中華電信小幅上漲0.44%之外，其他都是下跌，台化、台塑、南亞跌幅逾1%；富邦金、國泰金也小跌0.8%和0.73%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股大盤位階相較國際股市和亞股還強，買盤也有進來，不過仍需注意短期支撐5日線跌破，均線也呈現下彎格局，假如後續美股未能止跌，短線操作相對要保守謹慎。

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