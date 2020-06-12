台灣東洋經營策略3大方向　林全：海外設新據點「有利與國際大廠談授權」

▲台灣東洋股東會。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

台灣東洋（4105）今（12）日召開股東常會，董事長林全宣示經營策略將著重在研發、製造及銷售三大方向，希望每年都能在海外設立新據點，裨益與國際大廠的洽談授權等事宜，而未來的目標也要朝世界大藥廠邁進。

林全是在股東會結束後受訪表示，台灣東洋目前主要是透過微脂體與微脂球技術平台，研發多發性硬化症新藥，同時利用核心技術開發治療內分泌的困難學名藥，但是藥品從臨床試驗、申請查驗登記、上市銷售都需要大筆資金，其中更是存在許多風險，所以東洋向來要取得藥證才會對外發布好消息。

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對於東洋的經營策略，林全也表示，台灣東洋有自己的優勢，所以公司著重在研發、製造及銷售三大方向，其中，研發有微脂體與微脂球技術平台、製造有自己的工廠，並獲得世界多國認證，在銷售上也有專業的團隊與佈建的通路據點。

▲台灣東洋董事長林全。（圖／記者李毓康攝）

值得注意的是，林全也進一步透露，台灣東洋除了台灣通路以外，目前正積極在開發中國家布局，例如，泰國、越南都已經開始獲利，而菲律賓則在損平邊緣，同時也鎖定韓國、墨西哥、土耳其、印尼等市場，目標希望每年都能在海外設立新據點，主要是有利於與國際大廠洽談授權。

林全強調，學名藥代表專利藥過期，但並非人人都可以研發成功，而東洋已經有好幾個合作案，雖然藥品從臨床到銷售需要資金，但東洋帳上資金充裕，足以應付研發費用，海外佈局雖然早期會有營運虧損，但是長期來看有助於國際通路佈建，至於目前在多發性硬化症新藥和治療內分泌的困難學名藥研發上，將會透過自行研發或合作開發的方式雙軌進行。

另一方面，東洋總經理蕭英鈞也表示，新藥研發需要耗費多年的時間，以台灣東洋來說，目前的路線是正確的方向，擁有專業技術平台、專業銷售團隊、專業認證工廠，希望未來能成為台灣的驕傲，雖然必須一步一步向前進，但是目標朝向世界大藥廠邁進。

▲台灣東洋總經理蕭英鈞。（圖／記者李毓康攝）

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