Adobe不受疫情影響Q2營收31.3億美元　連兩季創下歷史新高

▲Adobe第2季EPS 2.45美元，連兩季創下歷史新高 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導

在第1季以30.91億美元營收突破歷史新高的Adobe，第2季再次改寫新紀錄，Adobe第二季營收為31.3億美元，與去年同期的27.4億美元相比增長14%，淨利潤為11.00億美元，與去年同期的凈利潤6.33億美元相比增長74%。

新冠疫情期間人們在家辦公，對於Photoshop與生產力工具類的App需求依舊穩定，Adobe的文件應用軟體的營收隨之回升，並突破專家估值。



根據Adobe發表的財報顯示，由於產品廣告雲（Advertising Cloud）的需求下降，Adobe預估本季的營收是31.5億美元，低於分析師預測的32.7億美元。



Adobe 3月曾向投資人表示，新冠肺炎導致公司企業陷入許多不確定性，並被迫削減行銷預算。這次發布的財報則凸顯疫情對Adobe業務的損害並沒有先前預估那麼大，其季度銷售反而上升14%，來到31.3億美元。



Adobe執行長Shantanu Narayen從2012年開始致力於雲端軟體上後，Adobe的營收與市值就雙雙創下新高。不過，在疫情與經濟蕭條之前，即使Adobe持續推出新產品、更新消費者的App，成長的幅度不復當年。

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Adobe確實是在尋求從創造性產品邁向多樣化，並轉而投入企業軟體，但Photoshop及相關軟體仍是公司的搖錢樹。Adobe股價在盤後交易上漲2.5%，來到每股387.67美元。從年初至今，該公司股價已上漲18%。



在Adobe的數位媒體部分，包括Photoshop、Acrobat及其他文件產品，本季營收比去年同期增加了18%，來到22.3億美元，而先前的估值是年增16%。Adobe提到，該部門的營收本季會淨成長3.4億美元，顯示該業務將持續成長。



Adobe數位體驗的銷售，包括行銷軟體在內，上升了5%，來到8.26億美元。Adobe稱，因為公司沒有一直販賣低毛利的產品，再加上整個經濟的環境不好，使廣告雲的業務本季營收並未達到先前設立的5,000萬美元。