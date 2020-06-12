確診數破200萬　時代雜誌：美防疫效率差中國百倍

▲佛洛伊德之死引爆全美示威，群聚也導致疫情加劇。（圖／路透社，同下）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國示威持續，但國內新冠肺炎確診數也隨之突破200萬大關，死亡人數破11萬人。美國2位知名公衛專家便在《時代》（Time）雜誌上撰文，直指美國新冠死亡率高於中國百倍以上，因為應對遲緩，最終使美國成為全世界疫情最嚴重的國家，更不幸的是，川普政府至今仍未對防疫採取全國性的積極行動，讓他們擔憂未來美國死亡率會上升至高於中國200倍以上。

該篇文章以《美國的新冠防疫比中國差了百倍》為題，由杜克大學（Duke University）全球衛生與公共政策教授亞米（Gavin Yamey），及加州大學舊金山分校（University of California, San Francisco）全球衛生科學院名譽教授賈米森（Dean T. Jamison）聯合撰寫。

內文指出，如今美國每100萬人中，便有超過340人因新冠肺炎而死亡，是中國死亡率的100倍以上，但反觀最早傳出疑似病例著中國，雖然早期應對有問題，但後續北京當局便迅速地像世衛通報，並向全世界分享病毒基因，與此同時，重災區武漢也實施了大規模封鎖，還有4.2萬名醫護人員出動抗疫，讓疫情得以迅速受到控制。

內文指出，儘管這些措施被認為「過於殘酷」，但透過這些舉措，中國新冠肺炎確診病例僅有16%發生於湖北省以外地區，即使最終官方數據有低報情況，但美國數據也有同樣問題，而這也不會改變中國死亡率比美國低100倍的現況。

除了中國外，奧地利、德國及希臘的人均死亡率也遠低於美國。而在東亞及太平洋地區，澳洲、蒙古、紐西蘭、新加坡、南韓、台灣及泰國，都保持每百萬人死亡數不到7人的水準，更別說有9600萬人口的越南達到零死亡數的佳績。那些國家都根據現有資訊採取最有效行動，避免疫情擴散的最糟情況，以各國死亡率與比較，更體現出美國抗疫效率的巨大落差。

專家表示，反觀美國在首例確診後的6週內，幾乎沒有採取任呵大規模檢測及封鎖，結果導致疫情一發不可收拾，而今川普政府對外仍直指疫情暴衝是北京的錯，對內卻仍未採取相應的緊急措施，反而緊推重啟經濟，令他們對未來的疫情走向感到悲觀，未來美國疫情恐比中國嚴重200倍以上。