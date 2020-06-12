疫情帶起數位轉型剛性需求　聯強：下半年整體毛利率將比去年好

▲聯強國際總裁杜書伍（右）、聯強國際副總裁杜書全（左）。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

聯強國際今（12）日舉辦股東常會，會後聯強國際總裁杜書伍被問到如何看到下半年的營收獲利表現，他保守地表示，至少可以持平；不過，聯強國際副總裁杜書全補充，光是在今年第一季的獲利，聯強就有不錯的表現，而在疫情過後企業「數位轉型」這件事變得更積極，各企業需要更好的IT建置，因此看好下半年聯強的毛利、獲利會比去年更好。

杜書伍指出，今年第二季是許多國家的封城末季，但是會有一些居家上班的商機會出來；不過端看現在美國還算在封城階段，印度、泰國等國也都還受到些許的影響，因此只能保守地說下半年會持平。

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不過杜書全則是認為，因為聯強國際一直視「三長兩短」為重要策略（多區域、多品牌、多類別），聯強在很多不同國家都有經營，雖然有些國家的影響嚴重，但是相對的有些國家影響較少，所以對於聯強的營運來說還算是穩定。等到全球的疫情開始穩定下來、各國逐步開放後，業績就會逐月變好。

另外，杜書全也認為，在這次疫情過後，各企業的「數位轉型」會變得更積極，會需要好的數位建構，以確保往後有其他疫情發生後，企業員工無論在哪上班，公司營運都可以維持正常。