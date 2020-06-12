懷疑人妻和住持外遇！綠帽夫叫14歲女兒偷窺　目睹小房間激情「雙修」

▲女子時常去寺廟研修，沒想到竟是與住持外遇。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

泰國北碧府一名人妻近來一心向佛，時常前往寺廟與住持一同「進修」引來丈夫懷疑，對方便派14歲女兒充當眼線偷窺，沒想到真的看到人妻與住持在小房間裡偷情，氣得報警抓人。

泰國Khaosod日報報導，事件發生在北碧府塔孟縣(Muang)的一間寺廟中，一名50歲男子因為44歲妻子近來時常答應41歲住持邀約，每周都會帶著14歲女兒前去廟中參加活動產生懷疑，而且女兒告訴他，妻子每次和住持都會單獨待在小房中1至2小時，偷偷翻妻子包包時還在裡面找到被藏起來的保險套，便要女兒去幫他偷窺。

少女照著父親的指示，趁媽媽與住持在小房間時偷看，沒想到竟然目睹2人做愛畫面，回來告訴父親後，對方立刻氣得報警。警方10日接到報案前去現場，當場抓到人妻與住持正在發生性關係，住持坦承犯行後因為違反宗教規定已被逐出寺廟，之後也再也不得回到出家人身分。

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