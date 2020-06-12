中橡碳黑基地挺進歐洲市場　辜公怡：加速佈局全球化產銷系統

▲台泥集團旗下國際中橡今（12）日舉行股東會，董事長辜公怡親自主持。（圖／中橡提供）

記者林淑慧／台北報導

台泥集團旗下國際中橡今（12）日舉行股東會，董事長辜公怡表示，中橡碳黑事業群繼印度Gujarat省建新廠後，去年底宣布將與土耳其OYAK集團在土耳其設立合資公司建廠，碳黑生產基地將由亞洲、美洲，拓展至歐洲市場，有助於加速佈局全球化產銷系統。

另外，針對生技事業受到Genzyme針對美國區權利金於今年2月提出疑義並提請仲裁，辜公怡表示，為爭取及維護股東權益，公司在專業意見輔助下，透過法律及各種程序全力應戰。因疫情關係，仲裁案可能至2021年中後才有裁判結果。

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▲台泥集團旗下國際中橡經營團隊。（圖／中橡提供）

辜公怡指出，陸續的經貿衝突及黑天鵝事件，更加深佈局全球化產銷系統的重要性，中橡碳黑事業群將與土耳其OYAK集團合資，在土耳其建造碳黑製造工廠外，也持續投入研發，去年位於高雄林園研發中心的啟用，體現國際中橡碳黑事業群在過去兩年的一大工作重點。

國際中橡研發團隊成功開發轎車與卡車用之低滾阻輪胎碳黑，獲得了第十五屆金炬獎「年度創新設計」殊榮。過去一年研發的重點聚焦在橡塑膠製品用之碳黑，新產品可使橡膠製品表面更加光滑，提升拉伸強度，延長產品壽命，且因具備抗靜電之特性，成為電線電纜所需之屏蔽材料；若用於塑膠製品，將可大幅提高黑色的飽和度。

國際中橡表示，新產品將可滿足輪胎以外之廣大橡塑膠製品需求。未來將繼續深耕碳黑研發於輪胎、橡塑膠、油墨等不同下游市場，持續強化產品組合。

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