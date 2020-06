一夜繽紛！印度5萬年隕石坑變「粉紅湖」　夢幻顏色吸專家解謎

記者吳孟臻/綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)布爾達納一座因5萬年前隕石墜落造成的月亮湖(Lonar Lake),近日在一夜之間變成鮮豔的粉紅色,專家根據澳洲「粉紅湖」的案例推測,可能是湖泊鹽分上升,或是湖內的藻類生長,導致水質變色,目前確切原因仍不明。

當地的地質學家卡拉特(Gajanan Kharat)透露,其實該湖已前就曾變過色,只是沒有像這次一樣明顯,「今年特別的明顯,因為今年水位下降、深度變淺,所以鹽度上升,導致湖泊內出現一些變化」。

他更透露,研究員正調查,變色是否與湖內的紅藻有關,目前已將樣本送到多個實驗室,一旦結果出來,就能確認真正原因。也有專家推測,湖泊變色可能因為封城期間,少了人為干擾有關。

據悉,該湖在雨季時都會微微變色,只是今年特別粉紅,月亮湖保護組織表示,只要下雨水位上升,湖泊就會變回正常的顏色。

該湖位於孟買東方500公里遠,平均直徑為1.2公里、最深150公尺,根據《CNN News 18》,5萬年前隕石撞擊地球,在此處產生隕石坑,後積水成為湖泊,是當地著名的旅遊勝地,有很多科學家到此地做地質研究。

