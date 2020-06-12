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台股收盤重挫105點！台積電、大立光跌逾1%　指數收11429點

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▲▼美股崩跌，台股跟著跳水。受美股拖累影響，台股13號一開盤即崩跌七百多點，一舉摜破萬點關卡，盤面個股無一倖免。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股終場收在11429點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

美股道瓊指數崩跌 1861 點，衝擊今 (12) 日台股跳空開低，盤中一度跌近 300 點，最低來到11244點，但隨後跌幅收斂，終場收在11429點，下跌105點或0.92%，成交量1968.91億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以316元作收、下跌1.40%；鴻海（2317）以78元作收、下跌0.76%；股王大立光（3008）以4140元作收、下跌1.66%。

請繼續往下閱讀...

大型權值股方面，幾乎呈現開低走高格局，除了中華電信小幅上漲0.44%之外，其他都是下跌，台化、台塑、南亞跌幅逾1%；富邦金、國泰金也小跌0.8%和0.73%。

類股中生技類股表現較佳，上漲1.68%，跌幅最大為油電類股，跌幅2.02%。

由於市場擔憂二次疫情爆發，防疫概念股和口罩供應鏈有買盤湧入，而日前強彈的餐飲和觀光股再度陷入整理，電子股則是呈現漲多拉回的狀態。

台股受到美股衝擊，投資人避險情緒升溫，追蹤美國恐慌指數 VIX 的富邦 VIX，今日再度吸引買盤湧入，今日漲幅 15.44% ，股價來到 6.88 元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日早盤開低，跌破10日均線，也拉出長Ｋ下影線，但整體來看，大盤位階相較國際股市和亞股還強，買盤也有進來，不過仍需注意短期支撐5日線跌破，均線也呈現下彎格局，假如後續美股未能止跌，短線操作相對要保守謹慎。
 
展望後市，簡伯儀建議投資人可以留意位階相對較低的族群，像是汽車零組件 ，另外因為市場擔憂疫情再度爆發，因此防疫相關題材也可以佈局。

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