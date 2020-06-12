浣腸＋抓下體！4年來連續騷擾6男下屬　消防官辯：我在教他們

▲日本一名消防司令長年以來濫用職權騷擾下屬。（圖／免費圖庫Flickr@Nestor Galina）



記者王佩翊／編譯

日本茨城縣小美玉市一名男性消防司令因多次對6名男性下屬做出浣腸、抓下體等騷擾行為，甚至屢次爆粗口，因此被消防本部懲戒處分停職1年，不過該名消防司令已提出辭呈。據悉，該男騷擾下屬的行為已經持續3年多，直到今年2月一名20多歲的男性消防員不堪折磨，向消防本部通報，整件事情才因此曝了光。

根據《朝日新聞》報導，小美玉市消防本部表示，該名消防司令自2016年10月起至2020年2月，屢次在值勤時對6名下屬進行浣腸、抓下體等騷擾行為，除此之外，該消防司令也經常咒罵下屬「笨蛋」、「白癡」，造成對方精神傷害。

其中一名被害的男性消防員因不堪長期職場霸凌，因此在2月時向小美玉市消防本部的諮詢窗口進行通報，消防本部接獲通報後，隨即介入調查，而該名舉報的男消防員則在3月31日離職。

據了解，該名消防司令在調查過程中坦承騷擾霸凌行為，但卻宣稱「只是惡作劇」、「這只是指導的一部分，沒有這麼嚴重」。消防本部11日表示，已下令要求該名消防司令停職一年自省，以示懲戒，不過消防司令10日就已經先自請辭職了。

相關人士透露，這名男性消防司令長年以來反覆騷擾同事，有許多努力工作的年輕消防員卻因為他的騷擾被迫離職，非常遺憾，希望這次的處分可以避免類似事情再度發生。

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