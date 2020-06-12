台新金估央行下周再降息1碼　總座看今年：審慎樂觀往前走

▲台新金控今天舉行股東會，由董事長吳東亮、總經理林維俊等人親自主持。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

央行下周即將召開理監事會，台新金總經理林維俊今（12）日表示，研究團隊預估央行將降息1碼，面對投資人關注的股市變化，他也說，儘管疫情較為趨緩，但市場信心不足，因此急漲急跌的情況將常常發生，但仍會「審慎樂觀往前走」。

台新金今天召開股東會，董事長吳東亮表示，在各項核心業務及整體獲利穩健成長，去年稅後淨利達125億元，年成長12%，每股稅後盈餘達1.19元，將發放現金股利0.56元、股票股利0.23元，合計每股股利0.79元，與股東共享經營成果。

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吳東亮指出，今年以來因新冠肺炎疫情嚴重受創，台灣金融市場3、4月受到波動，台新也受到影響，隨著市場5月回穩，公司各項業務也逐漸恢復疫情前的動能，同時也配合振興紓困政策，辦理各項業務，一同度過難關。

展望未來，台新金總經理林維俊說，將秉持「嚴謹風控、積極布局」的原則，依各項既定的業務目標推展，至於經營策略及計畫，包括持續發揮金控優勢，積極整合金控資源，在兼顧風險控管與業務成長的前提下，擴大子公司業務規模，完整金控跨業經營版圖，創造多元獲利的雙引擎。

林維俊也提及，儘管疫情較為趨緩，但市場信心不足，因此股市上下波動大，急漲急跌的情況常常會發生，但「我們審慎樂觀往前走」。

美國聯準會（Fed）重申維持目前超低利率水準到2022年底，外界開始關注央行下周的理監事會議是否會降息，林維俊則說，台新研究團隊預期會降息1碼。

至於保德信人壽標售案，林維俊強調，不對個案評論，但站在公司立場，能夠建立銀行、證券、保險都完整的金控。

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