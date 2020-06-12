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國票金董事改選　新獨董「資深金融人」入列

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台新金控總經理饒世湛。（圖／記者許雅綿攝）

▲台新金控前總經理饒世湛加入國票金獨董行列。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

國票金今（12）日舉行股東會，選出新一屆（第七屆）董事，共計13席董事其中有4席是獨立董事，有3席是新任獨立董事，包含台新金前總經理饒世湛、永豐證券前董事長陳惟龍以及美國紐約梅隆銀行台北分行前台灣區總經理陳淑娟，都是在金融界已經累積相當資歷、且具一定的地位「資深金融人」。

國票金今日舉行股東會選出新一屆董事，董事改選要選出13席董事，其中民股占了七席、公股占兩席，其餘四席維獨立董事；而民股人旺代表有魏啟林、龔金源、洪三雄、陳正林、施正峰、華康有一席與自然人董事陳冠舟；公股則是一銀、合庫各有一席；獨立董事則為吳青松、饒世湛、陳淑娟、陳惟龍等。

請繼續往下閱讀...

根據國票金的資料顯示，去（2019）年稅後純益為26.29億元，創近年的獲利新高，每股稅後純益（EPS）為0.92元，今年前5月稅後純益也達11.20億元，較去年同期成長816%，是少數金控中逆勢成長。國票金股東會也通過配發每股現金0.65元、股票0.17元，合計0.82元，繼續維持過去高現金股利的政策。

值得注意的是，受到新冠肺炎（COVID-19）的衝擊，今年絕大多數的金融機構都遭到信評公司降評，或者信用展望調整為「負向」，但國票金卻少數展望仍維持「穩定」的金融機構。

重要子公司國際票券領先同業佈局外幣債券業務，除持續擴增主權等級及投資級外幣債券部位，並致力多元化次級資金來源，自去年來效益逐漸顯現，養券收入穩定增長，更強化研究及交易團隊，提升波段操作買賣斷利益， 目前外幣債業務已成為子公司國際票券重點業務，有助強化未來整體獲利能力。

展望未來，因為國票金與日本樂天銀行共同設立樂天國際商業銀行，將成為台灣「純網銀」之一，樂天國際商業銀行已經完成公司設立登記，目前持續籌設工作，等到籌設後向金管會申請核發營業執照，預計準備開業中。

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