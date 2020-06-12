Tesla 將問鼎汽車業龍頭！　謝金河：馬斯克開啓「奧創紀元」

▲漫威電影的東尼史塔克(左)和特斯拉創辦人馬斯克(右)。（圖／達志影像、YouTube）

記者謝仁傑／綜合報導

財訊傳媒董事長謝金河似乎也是一位漫威迷，他在臉書發文，將馬斯克打造的特斯拉形容成「復仇者聯盟2：奧創紀元」中，東尼與班納研發出的強大人工智慧的「奧創」，指出特斯拉就是現代版的奧創，而馬斯克正帶領大家走向不可預知的世界。

謝金河表示，最近大摩的一篇報告指出，特斯拉是20年前的蘋果，這個分析報告也讓特斯拉產生無限想像空間，有許多在300到500美元買進特斯拉股票的人，已揚言抱著股票不賣，看看20年後特斯拉會不會變成蘋果？大摩的報告也讓特斯拉股價在11日衝到1,027.48美元，市值超過1,900億美元，特斯拉成為僅次於日本Toyota的全球第二大汽車製造商。

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▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

謝金河指出，去年特斯拉市值超過福特汽車及通用汽車合加總的市值時，市場都覺得不可思議。現在福特市值270.89億美元，通用411.43億美元，加起來是682.32億美元，如果再加上德國最大的VW市值714.63億歐元，三個合在一起才幾乎等於特斯拉；日本Toyota是22.53兆日圓，約2,104億美元，也許很快會被特斯拉追過，本田汽車市值484.8億美元、日產汽車167億美元、德國BMW是364.38億歐元、Audi451.54億歐元，照這個態勢發展下去，特斯拉可能成為全球汽車業龍頭，這是大家難以想像的事。

他認為，馬斯克是地表上最具創新的企業領袖，也是賈伯斯以來不世出的天才，現在特斯拉的數字還不耀眼，但投資市場已把大家對馬斯克的期待極大化，特斯拉股價站上1,000美元關卡，市值1,900億美元，蘋果股價漲到354.77美元，市值1.5376兆美元。

謝金河表示，「如果蘋果是一個國家，可以排在澳洲後面，是比西班牙還大的全球第14大國，這個科技創新的世界，就像奧創紀元，大家都正面對我們從來沒有見過的世界！」

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