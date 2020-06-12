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林榮錦背信案燒進東洋股東會　林全舌戰6律師代表：訴訟是為了捍衛股東權益

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▲▼台灣東洋股東會 。（圖／記者李毓康攝)

▲台灣東洋股東會登場 。（圖／記者李毓康攝)

記者姚惠茹／台北報導

台灣東洋（4105）今（12）日召開股東常會，由董事長林全主持，會中通過108年財務報表與盈餘分配，但現場由前董座林榮錦派來的6位律師代表，以小股東的身份針對訴訟案件輪番砲轟，一度讓主席林全決議停止討論。林全強調，訴訟主要是為了捍衛股東權益，事前都有讓董事會充分了解，他也建議在現場的律師代表們發言勿涉及公司營運機密。

前董座林榮錦與東洋的恩怨，起因於林榮錦2014年離開東洋製藥後，被接任東洋董事長的蕭英鈞提告，指控林榮錦從2008年開始，未經公司內部決策，擅自將東洋的乳癌、卵巢癌等多項具專利的新藥製藥技術無償授權給瑞士藥廠Inopha AG公司，造成東洋製藥30億元損失。

請繼續往下閱讀...

檢方對林榮錦提起公訴，一審法院審理後，台北地院依證券交易法非常規交易、特別背信等4罪，重判林榮錦有期徒刑10年，但案經上訴，高等法院二審判決林榮錦無罪，但台灣東洋則出面回應「一定上訴到底」。

在東洋12日舉行的股東會上，林榮錦派出6位律師，以小股東身份參與東洋股東會輪番提問，問題包括台灣東洋與Inopha AG的合約是否有重複疑慮，以及與Inopha AG合作的授權金認列，甚至是對Inopha AG負責人Denis在台灣與德國重複訴訟的費用問題，但被現場其他小股東質疑浪費時間，導致整個議程經過1.5小時才開始進入承認事項。

▲▼台灣東洋股東會,董事長林全 。（圖／記者李毓康攝)

▲台灣東洋董事長林全。（圖／記者李毓康攝)

對此，林全也反擊指出，訴訟都是不得已的事情，主要是為了捍衛股東權益，事前都有跟董事會充分了解訴訟內容，因為Inopha AG負責人Denis並沒有在台灣出庭，所以沒有重複訴訟的問題，而且律師費用都是按照行情，至於像是授權金、訴訟金、國際大廠簽約等問題都是公司營運機密，在舌戰律師代表過程中，林全也提醒對方發言不要涉及公司機密。

事實上，林全在知道股東會有6位律師受委託以小股東身份出席後，還是展現風度直言「每位股東都有機會發言」，並針對小股東提問回應，但雙方現場數度言語攻防交鋒，更有小股東質疑這些代表林榮錦的律師們是領出席費而來，希望不要再重複提問，隨後林全也以主席身份裁示議案以投票表決，停止討論。

台灣東洋股東會通過配發每股現金股利4元，現場有股東希望每股盈餘再提高，林全則回應，去年轉投資公司創益旗下減肥藥品銷售不如預期，導致去年每股純益僅3.62元，但考量股東權益，還是決議超額配息4元。

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