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打造數位國力　貿協黃志芳：台灣數位轉型逾8萬名人才缺額

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▲外貿協會董事長黃志芳今（12）日表示，數位轉型是目前企業迫在眉睫的要務，也是台灣產業升級的關鍵。（圖／記者林淑慧攝）

▲外貿協會董事長黃志芳今（12）日表示，數位轉型是目前企業迫在眉睫的要務，也是台灣產業升級的關鍵。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

外貿協會董事長黃志芳今（12）日表示，數位轉型是目前企業迫在眉睫的要務，無論科技、金融甚至是農業，數位化才能保持競爭力，依據統計國內數位轉型人才的缺額逾8萬人，這是外貿協會在加速培育人才的方向，也是台灣未來產業升級的關鍵。

為打造2030年台灣數位國際人才發展藍圖協助產業轉型與國際化，美國在台協會、立法院數位國力促進會與經濟部今（12）日於台北國際會議中心共同主辦「數位國力－人才循環大聯盟白皮書」發表會。

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為建立台美產業人才鏈結機制，會中除發表人才循環白皮書外，由立委劉世芳擔任論壇主持人，邀請外貿協會董事長黃志芳、經濟部工業局長呂正華、全國工業總會常務理事侯傑騰、歐洲在台商務協會理事長尹容等，探討台灣如何打造國際人才中心。

▲全國工業總會常務理事、東和鋼鐵董事長侯傑騰出席「數位國力－人才循環大聯盟白皮書」發表會。

▲全國工業總會常務理事、東和鋼鐵董事長侯傑騰出席「數位國力－人才循環大聯盟白皮書」發表會。(圖/記者林淑慧攝)

全國工業總會常務理事、東和鋼鐵董事長侯傑騰表示，東和鋼鐵是提供建材予國內市場的傳統產業，工總也是傳產為多的組織，儘管不同產業有不同狀況與經驗，但同樣面對產業人才較多是老師傅，企業要往國際舞台發展時就面臨挑戰。

侯傑騰指出，東和鋼鐵近五年積極往越南發展，發現語言是員工很大的問題，經驗傳承時要透過翻譯才能進行，對於管理來說缺乏效率；他希望再過十年，公司內部文件都要使用英文，員工們都認為很難，但還是要積極推動。

近年來政府戮力推動數位科技產業，經濟部工業局長呂正華表示，國內已奠定AIoT、雲端科技、資訊安全等發展基礎，經濟部也導入防疫的數位應用，包括口罩地圖及配售系統、電子圍籬監管隔離者足跡等，皆備受國際稱道。

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