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台新金總座林維俊批彰銀：涉嫌欺騙外資　盼政府給條路

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▲▼台新金控今天舉行股東會，由董事長吳東亮親自主持。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台新金控今天舉行股東會，由董事長吳東亮親自主持。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台新金控今（12）日舉行股東會，現場有股東關心彰銀案進度，總經理林維俊對此表示，「我們無意攻擊任何人，無意與政府對抗」，若政府改變心意、改變政策、希望退場，應提出合理機制得以依循，「請政府給我們一條路，給我們一個方向」，政府要進要退都要配合。

台新金董事長吳東亮表示，在各項核心業務及整體獲利穩健成長，去年稅後淨利達125億元，年成長12%，每股稅後盈餘達1.19元，將發放現金股利0.56元、股票股利0.23元，合計每股股利0.79元，與股東共享經營成果。

請繼續往下閱讀...

吳東亮指出，今年以來因新冠肺炎疫情嚴重受創，台灣金融市場3、4月受到波動，台新也受到影響，隨著市場5月回穩，公司各項業務也逐漸恢復疫情前的動能，同時也配合振興紓困政策，辦理各項業務，一同度過難關。

現場有一名股東發言指出，下周是彰銀股東會要進行董監改選，近期有看到財政部為爭取外資，提出一份英文說帖，台新金在經營彰銀時，與同時其他行是落後，與財政部經營時期似乎也是相對落後，希望公司能提供一個說明。

台新金總經理林維俊對此表示，財政部主導時期是2014至2019年，資產報酬率平均0.6%，2005至2013年台新主導時期則為0.16%，這是彰銀在官網放的資訊，台新進入彰銀前有很多不良資產，對公司造成傷害，2005年進入彰銀後打掉596億元壞帳，儘管當年度獲利是大虧，但也因台新出錢出力打掉壞帳，彰銀體質才恢復正常，但彰銀的說法卻是「公司處理前任經營者爛攤子，算在台新身上，這是嚴重誤導投資人，涉嫌欺騙外資，也不是金融從業人員應有的誠信標準」。

林維俊說，台新是2005年進去，2014年12月才轉由財政部主導，不管是資產報酬率、淨值等指標，若與同時期相比，彰銀很可惜落後另外2家華南銀、一銀，強調「我們無意攻擊任何人，無意與政府對抗」，整體來看，台新主導彰銀的績效仍是好很多的。

林維俊表示，由於台新是民營機構，憲法賦予的權利，就是透過司法途徑要求政府給一個合理對待，財政部若不履行合約，唯一管道就是走司法途徑，在司法判決前，代表30多萬股東持續走司法途徑，爭取該有的合法權益，向來立場都是政府要進要退都配合，由於當初是依政府要求參加標案，若政府改變心意、改變政策、希望退場，應提出合理機制得以依循，「請政府給我們一條路，給我們一個方向，我們都會配合」。

吳東亮也提及，彰銀案從去年5月23日最高法院將本案發回更審後，仍在審理中，尚未有新的判決解果，但第一任法院審理都是認可雙方有契約關係存在，因此呼籲財政部依承諾忠實履行合約，支持台新取得彰銀的經營權，但台新也無意與政府對抗，政府若有改變政策，也願意在維護全體股東權益之下，與財政部共同協商解決，希望股東能夠繼續給最大的支持，繼續處理這件事。

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