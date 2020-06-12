蔡宏圖：未來7個月經濟復甦仍慢、國泰金審慎部署

▲國泰金控董事長蔡宏圖。（圖／《ETtoday》資料照）

記者陳心怡／台北報導

國泰金今(12)日召開股東會，國泰金董事長蔡宏圖指出，美國聯準會表示到2022年利率都不會再提高，代表未來經濟復甦緩慢，雖然國泰金今年前5個月業績不錯，但仍然謹慎面對，態度審慎保守，希望下半年可以繳出讓股東滿意的成績。

國泰金控去年稅後獲利639億元，創歷史新高，每股盈餘新台幣4.76元，國泰人壽及國泰世華銀行為主要獲利貢獻來源。另外，子公司經營績效也再創佳績，國泰世華銀、國泰證券的獲利也都創其歷史新高，國泰人壽及國泰產險則創歷史次高。國泰金今年前5個月稅後獲利333.5億元，比去年同期增長15％，也創同期獲利新高。

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蔡宏圖提到，新冠疫情對於３、４、５月份影響最大，全球經濟活動緩慢甚至是停頓下來，這也導致不一樣的商業模式出現，讓許多企業開始對經營的思考有很大的刺激和轉變，台灣疫情控制算是相當穩當，生活上雖然不便，但還是比其他地區好很多。

蔡宏圖表示，國外開始陸續解封，恢復經濟活動，但大家從日前美國聯準會的談話可知，目前打算到2022年美國利率都不會提高，代表經濟復甦非常緩慢，未來經濟雖然會比過去3個月好，但不會好到哪去，很多產業無法馬上恢復運作。

蔡宏圖指出，國泰金今年前5個月雖然業績不錯，但也體認到未來七個月會是緩慢復甦的經濟環境，因此國泰金會非常謹慎面對，態度審慎保守，相信台灣下半年經濟情況會比上半年來得好，也希望下半年可以為股東再創佳績。