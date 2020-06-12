南亞董座吳嘉昭：Q3可以樂觀看待　AI人智慧列首要推動重點





▲南亞今召開股東會。（圖／記者張一中攝）

記者余弦妙／台北報導

南亞今（12）日召開股東會，108年度合併營業額為2863億305萬元，年減14%；合併稅前利益額為266億8903萬元，年減56.6%。每股稅後盈餘2.91元、每股現金股利2.2元。

南亞董事長吳嘉昭指出，去年面臨激烈競爭，同業的產能與市場供給持續增加，與此同時中美貿易戰也對全球經濟造成負面影響，造成市場觀望心態濃厚，整體業績反應出經營環境艱困的局面。

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不過，吳嘉昭也提到，未來5G的基礎建設與互聯網會持續發展，配合相關應用，將帶動電子材料與上游原料需求，南亞將積極推展差異化產品，提升高附加價及高功能的利基產品等，中高階材料銷售比重，以因應市場發展趨勢，並發揮上下游垂直整合完整的優勢，利用兩岸產能帶動營收及獲利增加。

▼南亞董事長吳嘉昭。（圖／記者張一中攝）



展望未來，吳嘉昭表示，大環境仍有紛擾，世界經濟受多重因素影響，再加上年初的新冠肺炎疫情加深市場不安情緒，短期間抑制了新科技發展及應用所帶來景氣復甦的契機，未來各項不確定因素若可以降低，經濟應能正常發展，預估第三季可以樂觀看待。

另外，吳嘉昭也說，南亞在109年度也將積極推動4項經營重點，市場拓展、研究開發、循環經濟、製成優化等，也會將AI人工智慧列為首要推動重點，以便進行產品的品質檢測與管控，讓產能可以更優化，創造更大效益。

最後，吳嘉昭說，目前除了參與美國德州OL-3及路州的合資擴建案外，進行中的投資案，待完工投產後，預估可創造1年新台幣524億元的產值。

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