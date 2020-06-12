國際油價周四重挫逾8%！4月底以來單日最大跌幅　今續跌2%

▲國際油價周四（11日）重挫逾8%。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

有跡象顯示全球將再陷第二波疫情，推升市場對原油需求破壞的擔憂，國際油價周四（11日）重挫逾8%，創4月底以來最大單日跌幅。截今（12）日上午10點02分，西德州原油7月期貨續跌2.26%至每桶35.52美元；布蘭特8月原油期貨跌1.66%至每桶37.91美元。

新冠肺炎疫情持續延燒，根據最新統計，美國確診人數已達201萬人，並有11萬人死亡。儘管大多數州已開始放寬防疫封鎖措施，但民眾仍持謹慎態度，這點從燃油需求較往常水準還低20%即可看出。

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聯準會（Fed）周三預估期疫情將於短期內持續對經濟、就業及通膨造成壓力，並對中期經濟前景構成龐大風險。美國能源資訊局（EIA）也公布，受到原油進口增加、出口減少影響，上周美國原油庫存大增570萬桶，庫存總量創1982年有數據以來新高。且包括伊拉克及奈及利亞等OPEC+國家並未遵守減產協議。

Tradition Energy市場研究主管Gene McGillian指出，目前市場全球燃料庫存過剩，「基本面仍然存在利空因素，而市場選擇視而不見。」

美國西德州原油7月期貨11日終場重挫8.23%，報每桶38.34美元；布蘭特8月原油期貨收跌7.62%，報每桶38.55美元，兩者皆分別創下4月21日及27日以來的最大單日跌幅。跌勢也擴及股市，美股3大指數11日均有5%以上跌幅。

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