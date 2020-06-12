傳藍推吳怡玎補選高雄市長？ 　杜紫宸點名這一原因「萬萬不可」

▲ 國民黨不分區立委吳怡玎被提名市長補選人選。（圖／記者屠惠剛攝）



實習記者羅明輝／綜合報導

高雄市長韓國瑜今（12）日正式卸任，後續市長補選各黨人選引起外界高度關注。關於國民黨將派誰參加高雄市長補選，以迎戰代表民進黨出征的行政院副院長陳其邁，不少人都點名出身政治世家、41歲不分區立委吳怡玎是合適人選。不過，中華大學講座教授杜紫宸日前在臉書發文提到，「個人認為這麼做『並不可以』。」

杜紫宸11日臉書表示，某些人倡議國民黨提名不分區立委吳怡玎為高雄市長補選侯選人，個人認為不可。吳怡玎畢業於台大財金系，是倫敦帝國學院博士，因此反對的理由並非覺得她不是人才，當然更不是覺得落選可惜，而是依照當初國民黨不分區立委提名名單來看，如果吳怡玎位參選而辭去立委一職，那麼下一位遞補者將會是吳敦義。

▲ 杜紫宸反對吳怡玎參與高雄市長補選 。（圖／翻攝自杜紫宸臉書）



對此，網友在貼文下方留言：「當然可以，不要辭立委，反正選不贏」、「原來如此，又是算計」、「我覺得怡玎姐還不錯，有小蔡英文的霸氣。」「我一直支持葉匡時上陣」。

另外。核能流言終結者創辦人黃士修也留言，「吳怡玎是女性，那麼下一位會遞補她的應該會是車宜靜」，讓杜紫宸看完忍不住馬上回應回「更糟了（even worse）」。