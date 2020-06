才剛慶祝100歲生日！二戰老兵為對抗疫情　慘遭女看護鐵鎚敲死

▲男子因為疫情辭退女看護卻慘遭殺害。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約州一名曾參與過二戰的退伍老兵,近來才與家人一同慶祝100歲生日,然而因為新冠疫情的關係,不得不辭退一直幫忙照顧他的女看護,沒想到卻引來殺機,慘遭對方以鐵鎚活活敲死。

男子埃里爾(Gerald Early)自2019年5月開始雇用51歲女子麥克凱(Brenda L McKay)擔任看護,今年3月才度過100歲生日,沒想到後來就爆發疫情,家人擔心年邁的他會是高風險感染對象所以4月時辭退了麥克凱,改由3名子女與6名孫子共同照顧,然而本月6日卻被人發現倒在家中昏迷不醒。

斯托本郡(Steuben County) 康寧市(Corning)警方9日表示,身受重傷的埃里爾送醫後被宣告死亡,後來證實死因為鈍器外傷,便立即逮捕涉嫌重大的麥克凱,對方雖然以前從未有過前科,不過過去20年內曾因為多次和鄰居發生爭吵而與警方有過20多次的相關接觸。

警察局長斯波丁(Jeff Spaulding)表示,「我們已收集到大量證據,除了發生在埃里爾家的犯罪現場,也掌握到住在附近的麥可凱單獨犯案證據」。麥克凱因為被控二級謀殺罪,人已被關押在斯托本郡監獄中,本案將於7月開庭審理。

