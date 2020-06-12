新冠肺炎疫情全球仍嚴重　COMPUTEX 2020特展宣布取消

▲台北國際電腦展（COMPUTEX 2020）宣布取消。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，COMPUTEX共同主辦單位台北市電腦商業同業公會與中華民國對外貿易發展協會今（12）日宣布，基於海外參展商、國際買主及媒體恐無法如期來台等不確定因素，決議原定延至9月28日~30日舉辦的COMPUTEX & InnoVEX 2020 特展(Special Edition)將取消辦理。

主辦單位表示，儘管台灣因超前佈署，已持續60天無本土病例，並自6月7日起逐步鬆綁國內生活防疫措施，但新冠病毒肺炎疫情持續蔓延，並影響全球187個國家，累積超過735萬人確診，嚴重衝擊經濟、貿易、 交通運輸與會展觀光等行業。

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主辦單位指出，COMPUTEX作為全球資通訊產業重要展覽之一，去年共有來自30國、1685家廠商參展，吸引171國、42495位國際買主前來觀展，並安排全球知名企業領袖出席COMPUTEX論壇及演講，因此為遵循中央流行疫情指揮中心指令及配合相關措施，並以所有參與者的健康及安全作為首要考量，COMPUTEX共同主辦單位經過審慎研議後做出上述決定。

台北市電腦公會與外貿協會也特別宣布，COMPUTEX 2021將於2021年6月1日~5日(新創特展 InnoVEX為6月2日~4日)，在台北南港展覽館1館、2館、台北世貿一館及台北國際會議中心登場，一同推動後疫情時代科技創新，持續建構全球科技生態系。

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