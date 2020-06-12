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開發金股東會通過現金股利0.6元　殖利率達6.5%

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▲▼開發金,109年股東會。（圖／記者吳靜君攝）

▲開發金109年股東常會。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

開發金今（12）日召開股東會，受惠全球金融市場穩健表現及業務能量增長，開發金去（2019）年稅後淨利為196.54億元，相較於2018年成長53%，股東會通過每股配發現金股利0.6元，以開發金股價計算，現金殖利率達到6.5%。

開發金董事長張家祝表示，去年每股稅後純益（EPS）0.88元，所以配了0.6元的現金股利，以往配息大約都是在0.5元到0.6元，去年獲利較佳，所以配了較高的0.6元，以開發金的股價來看殖利率高達6%以上，表現已經相當不錯；但他也希望，在疫情過後、開發金組織改造，可以創造更好的成績。

請繼續往下閱讀...

開發金表示，展望今年的表現，主要研究機構多保守預估今年的全球經濟增長，除中美第一階段貿易協議的落實程度及後續談判進程等，均具有相當不確定性外，更因為新冠肺炎（COVID-19）疫情急遽在中國大陸及各大主要地區蔓延，預期在一段時間內影響全球經濟活動。

▲▼開發金,股東會。（圖／開發金提供）

▲開發金股東會，由董事長張家祝主持。（圖／開發金提供）

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