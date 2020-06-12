《南北共同宣言》20周年！回顧對立、和解到膠著　兩韓慘走回頭路

▲ 金正恩及文在寅前年4月於板門店。（圖／青瓦臺）

記者陳宛貞／編譯

南北韓元首2000年首度會晤，6月15日簽署《南北共同宣言》（後稱《6‧15宣言》），誓言開啟朝鮮半島和解與和平的新時代。時任南韓總統金大中當天自平壤順安機場離開前，和時任北韓領導人金正日擁抱時說道，「南北為至今為止的對立時代畫下休止符」，真正的和解彷彿就在眼前。然而，此後20年的兩韓關係依舊不穩，每每稍有起色，不久後又回到原點。

現任南韓總統文在寅上台後，光是2018年就成功舉行3場南北韓高峰會，使人民期待高漲，如今的兩韓關係卻幾乎倒退回20年前。北韓以脫北者團體散布反北韓傳單為由，切斷一切聯絡管道，將南韓視為敵人，加強施壓。北韓官媒將南韓的《6‧15宣言》20周年紀念活動稱為「厚臉皮的把戲」，也可看出近來的兩韓情勢。

南韓《韓聯社》指出，20年來的南北韓關係隨著南韓政權交替、對北韓政策改變而有起有落，但北韓持續開發核武才是真正的癥結點。

▲ 文在寅與金正恩前年9月於平壤會談。（圖／路透社）

兩韓在《6‧15宣言》中約定，透過經濟合作達到民族經濟平衡發展，此後史無前例地在各領域積極交流。金剛山觀光區、開城工業區成立後，各界紛紛期待，南北韓不會再回到過去的對立關係。朝鮮半島友好氣氛之下，金大中下任南韓總統盧武鉉2007年與金正日舉行第2次兩韓峰會，10月4日簽署《南北關係發展與和平繁榮宣言》（後稱《10‧4宣言》）。

2006年北韓進行首場核試，一度為兩韓關係帶來變數。南北韓、美國、中國、俄羅斯及日本舉行「六方會談」，旨在解決北韓核議題，一系列談判後於2007年簽署《2‧13共同文件》，讓南北韓關係不至於走上回頭路。

然而，2008年上任的南韓總統李明博政府較為保守，以「無核─開放─3000」取待前朝的「陽光政策」，要求北韓先完成無核化，南韓才會提供經貿援助，使兩韓關係出現劇變。2008年南韓53歲婦人朴旺子到金剛山觀光區旅遊，誤闖軍事管制區，被北韓哨兵開槍射殺。金剛山觀光區此後暫停開放，南北韓也頓時降到冰點。

▲ 金正恩與川普前年6月於新加坡。（圖／路透社）

北韓隔年多次挑釁，包括發射長程火箭、進行2場核試。2010年發生天安艦沉沒事件，李明博宣布《5‧24措施》，切斷與北韓一切人文、貿易交流。接任的總統朴槿惠也強硬對北韓施壓，再加上平壤當局一連串核試、發射導彈等軍事行動，兩韓關係來到最低點。開程工業區本被視為兩韓最後橋梁，但在北韓第4次核試、發射長程飛彈後，2016年2月也在朴槿惠政府命令之下關閉。

文在寅2017年5月上任後，積極改善一度陷入冰河期的兩韓關係。北韓隔年也參加平昌冬奧，回應南韓的善意。文在寅2018年4月與北韓現任領導人金正恩舉行會談，在板門店獨步橋上單獨對話，同年9月更在平壤五一競技場15萬北韓人民面前發表演說，顯示兩韓有明顯進展。

金正恩2018年6月12日與美國總統川普（Donald Trump）舉行歷史性會談，讓各界對朝鮮半島和平的期待來到最高點，但也僅只於此。兩國針對「完全無核化」及美國補償的實務會談無實質進展，隔年2月的越南川金會也因對經濟制裁的歧見而破局。

▲ 川普、金正恩及文在寅去年6月於板門店。（圖／青瓦台）

北韓與美國停滯不前，兩韓關係也陷入撞牆期。文在寅政府希望以鐵路連接北韓、重開開城工業區及金剛山觀光區，但因國際社會對北韓的制裁而窒礙難行。在北核議題尚未解決的狀況下，南韓決定先從小事著手，提議開放散客到北韓旅遊。但北韓認為，南韓「只顧著看美國臉色」，最終以傳單問題為由，對南韓砲火大開。

南北韓走過對立的2017年、和解的2018年和膠著的2019年，在《6‧15宣言》20周年即將到來之際，面臨再度回到對立時期的危險。儘管南韓對反北韓傳單採取強硬措施，兩韓能否再次面對面會談仍是未知數。北韓已經以「敵人」字眼描述南韓，更透過官媒《勞動新聞》，揚言「南北關係破局」，一連串攻勢顯示，平壤當局不會輕易軟化。

金大中與金正日2000年的會談是南北韓元首睽違半世紀相對而坐，未料經過20年，兩韓間的界線不僅沒有模糊，反而更加鮮明。

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