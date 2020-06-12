G7外長將發表「港版國安法」聯合聲明！達成共識要求維持一國兩制

▲G7外長已達成共識，將向中國發表聯合聲明。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

日本外務大臣茂木敏充10日與法國外交部長勒德里安進行電話協議，雙方對於港版《國安法》抱有共同憂慮，因此有意偕同G7外長在18日前發表聯合聲明，呼籲中國大陸維持香港「一國兩制」制度。然而歐洲各國對於川普政府強烈且尖銳的對中政策表示反對，因此後續詳細聲明內容仍待協議。

根據《每日新聞》報導，中國大陸全國人大常委會即將於18日舉行，G7各國有鑑於中方可能將港版《國安法》排入議程中，因此擬訂在18日前向中方發表聯合聲明，要求維持香港一國兩制。為此，日本外務大臣茂木敏充10日晚間與法國外交部長勒德里安進行通話，探討相關問題。據了解，茂木敏充2日也已經與英國外相拉布通話，確認英國立場。

根據《時事通信社》報導，G7各國雖然已經協議發表聯合聲明，但由於歐美各國對於中方態度立場不一，因此相關內容尚須協議。美國總統川普對中方態度向來強烈，然而美國尖銳的對中政策也引起歐洲各國不滿。事實上，美國國務卿蓬佩奧3月在G7外長會議中，將新冠病毒稱為「武漢肺炎」，甚至對中國進行一系列的強力批判，由於部分歐洲國家與中國有深厚的經濟交流，因此加深了歐洲各國與美國的分歧。

對於港版《國安法》，日本政府認為，以G7這樣共享自由、法律支配等基本價值觀的群體對中國發表聯合聲明極為重要。然而先前美國、英國、加拿大以及澳洲等國卻急於發表聯合聲明呼籲中國，對此，日本認為，不該將G7內部的分歧展現給外界，才會拒絕該項聯合聲明。

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