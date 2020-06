亞裔女公園運動　遭白人大媽髒字連環飆：賤X，滾回你的國家

▲白人婦人朝著在公園運動的亞裔女子大罵。(圖/翻攝自推特)



記者吳孟臻/綜合報導

當地時間周三(10日)早晨,一名亞裔女子在美國加州托倫斯威爾森公園(Wilson Park)運動,卻無故遭路過的白人婦人碰撞身體,並用髒話痛罵。影片受到報導後,托倫斯市長表示警方已展開調查,並嚴厲譴責該婦人行為。

亞裔女子原本一人在公園階梯運動,並用手機記錄下過程。一名戴著帽子、上了年紀的婦人經過,控訴亞裔女霸佔階梯,接著講話越說越難聽,「這裡不是你的國家,我們不想看到你出現在這,儘管將影片放到臉書好了,反正被砲轟的會是你,當我要用樓梯時,你不是也對我說『噢天啊』嗎?」

她不只叫女子滾出美國、回到亞洲國家去,「誰會在加州大晴天穿黑色衣服?到底誰會這樣穿?你是白癡嗎?你認真的嗎?」,內容參雜不少髒話,更說出Bitch的字眼。

My coworker/friend encountered an evil racist at the park during her workout in Torrance today pic.twitter.com/z0fXtUNpmI

亞裔女子的朋友將影片上傳推特,對於朋友遭到威脅、謾罵的過程感到非常氣憤,更表示當事人現在不敢去公園運動了。

托倫斯市長福瑞(Patrick Furey)對此指出,市民的安全是最重要的,只要保持社交距離,任何人都可以公共場所運動,更不用遭受無謂的威脅,影片中的歧視行為,絕對無法容忍。

有網友薩爾米瑙(Kayceelyn Salminao)認出該婦人,表示自己曾在購物中心的廁所被對方攻擊,當時有報警,只是後來沒有下文。

據了解,兩個婦人是否為同一人,目前沒有受到官方證實。

LOOK AT THIS LADY! PHOTOS OF HER WALKING AWAY WHILE I WAS WAITING FOR THE COPS!!! THIS WHITE LADY!!! @TorranceCA @TorrancePD on October 11, 2019 pic.twitter.com/LmMdATfgcn