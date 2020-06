就是故意！白人律師朝17歲黑人吐口水　開車擋路口叫囂

▲64歲律師拉普金(Stephanie Rapkin)不只阻擋示威隊伍,更朝17歲的盧卡斯(Eric Patrick Lucas III)吐口水。(圖/翻攝自推特)



記者吳孟臻/綜合報導

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死,在全球各地引起抗議不斷。美國威斯康辛州6日一場示威活動中,一名64歲白人女律師拉普金(Stephanie Rapkin)刻意將車停在遊行路線中,阻礙隊伍行進,甚至朝17歲的黑人學生盧卡斯(Eric Patrick Lucas III)吐口水,隔日又與另一人起衝突遭到二次逮捕,未來可能將面臨律師執照被撤銷的後果。

案發當天,拉普金先將汽車停在「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)遊行路線的路口,造成後方車輛無法前進,意圖阻擋遊行進行。當示威者朝她呼喊、要求她移車時,她不僅拒絕,更走向人群,向示威者對罵,後來身穿白色上衣17歲的盧卡斯向著拉普金的方向叫罵,拉普金吐口水反擊。

Twitter meet Wisconsin attorney, Stephanie Rapkin. She parked her car to block a protest through a white suburban area, then SPIT on a MINOR. Make her famous. pic.twitter.com/p8f4DQguNN