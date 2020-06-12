就是故意！白人律師朝17歲黑人吐口水　開車擋路口叫囂





▲64歲律師拉普金（Stephanie Rapkin）不只阻擋示威隊伍，更朝17歲的盧卡斯（Eric Patrick Lucas III）吐口水。（圖／翻攝自推特）



記者吳孟臻／綜合報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死，在全球各地引起抗議不斷。美國威斯康辛州6日一場示威活動中，一名64歲白人女律師拉普金（Stephanie Rapkin）刻意將車停在遊行路線中，阻礙隊伍行進，甚至朝17歲的黑人學生盧卡斯（Eric Patrick Lucas III）吐口水，隔日又與另一人起衝突遭到二次逮捕，未來可能將面臨律師執照被撤銷的後果。

案發當天，拉普金先將汽車停在「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）遊行路線的路口，造成後方車輛無法前進，意圖阻擋遊行進行。當示威者朝她呼喊、要求她移車時，她不僅拒絕，更走向人群，向示威者對罵，後來身穿白色上衣17歲的盧卡斯向著拉普金的方向叫罵，拉普金吐口水反擊。

Twitter meet Wisconsin attorney, Stephanie Rapkin. She parked her car to block a protest through a white suburban area, then SPIT on a MINOR. Make her famous. pic.twitter.com/p8f4DQguNN — BLACKLIVESMATTER (@t_ye17) June 8, 2020

根據《Daily Mail》，約晚上10時12分，警察抵達現場，將拉普金帶走，不過警方表示，因為新冠肺炎疫情，拉普金沒有在拘留所過夜。

吐口水事件傳開後，21歲大學生傅利曼（Joe Friedman）與10名同伴隔日到拉普金家抗議，在她家前的人行道寫字，控訴拉普金吐口水的無禮行為。隨後拉普金與之發生推擠衝突，再次遭到警方逮捕，過程中，拉普金拒絕配合，甚至用膝蓋攻擊員警的鼠蹊部。

警方指控拉普金攻擊、失序行為、襲警、拒捕等罪名。另一方面，選舉法律律師邁斯特曼（Michael Maistelman）也向律師法規機構申請調查其失序行為，拉普金如果遭到起訴，律師資格可能將被取消。

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