北卡州長不准辦造勢！　川普改至「佛州」接受共和黨提名

▲共和黨全代會改至佛州舉行。圖為川普3月在北卡羅來納州夏洛特的造勢現場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國2020年總統大選將在11月登場，由於新冠肺炎疫情影響，共和黨決定更改提名川普競選連任的全代會舉辦地點。共和黨最終在11日宣布，舉辦城市將由北卡羅來納州的夏洛特市，更改至佛州的傑克遜維爾市（Jacksonville）。

共和黨全代會預計在8月24日舉行，這次的重頭戲就是宣布川普將代表該黨競選連任，原本預計會在北卡羅來納州的夏洛特市（Charlotte）舉辦全代會，但該州民主黨籍州長庫柏（Roy Cooper）堅持必須遵守公衛守則才能進行大型集會，而共和黨人士不願接受條件，川普也立刻在推特上表示，全代會「被迫」更改地點。

共和黨全國委員會考慮至少8州、10個城市來接手舉辦全代會，而最終獲選地點就是佛州，因為除了佛州共和黨籍州長德桑提斯（Ron DeSantis）大力歡迎外，傑克遜維爾市的市長也是共和黨籍。共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）在推特發文表示，「能夠在這個偉大城市慶祝這個重大時刻，我們感到非常激動。」

另外，共和黨也有計畫在多個城市舉辦「全代會系列活動」，讓川普在不同城市發表演說，但決策人士透露，這項作法「太燒錢」所以可行性極低。

We’re coming to the RIVER CITY!



We can’t wait to celebrate President @realDonaldTrump accepting the Republican nomination in Jacksonville as we look ahead to #FourMoreYears! — GOP (@GOP) June 12, 2020

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