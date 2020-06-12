疫情下！你所不知道戶外媒體廣告扮演的暖心角色

圖、文／中華新媒體產業發展協會提供

▲分眾傳媒董事長林昱特別在防疫期間推出「2020新冠肺炎公益合作專案」，希望攜手廣告主一起為醫護人員加油。（圖／中華新媒體產業發展協會提供）

新冠肺炎疫情之下，許多品牌企業投入資金捐款與防疫物資捐助等公益事務，除了提升企業品牌形象、振興經濟，更是為社會盡一份力。中華新媒體產業發展協會日前舉辦線上座談會，分眾傳媒董事長林昱表示：「疫情之下，我們作為廣告媒體能為這個社會做些什麼？我們透過自己的專業與產品，攜手廣告主合作公益專案，我認為這是一個全民運動，希望大家一起共同來對抗病毒。」

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從疫情開始到現在，各行各業都過的很辛苦，尤其是醫護人員持續的在前線守護我國人民的健康安全。一直以來樂於為公益事務奉獻的林昱提到，我們特別在防疫期間推出「2020新冠肺炎公益合作專案」，希望藉此拋磚引玉，吸引大家一同在防疫作戰中為前線醫護人員給予支持與幫助。林昱說，「我們利用我們的媒體平台幫這些醫護人員做加油打氣，沒想到播出後接到很多電話反應，覺得我們呈現的內容很溫馨，希望能多做這方面的呈現。」

在這段疫情期間，品牌企業只要在分眾傳媒投放廣告，就將提撥廣告費用10%或交換商品，捐助醫療相關機構與前線物資，除此之外，林昱在這次也邀請原本長期為台灣公益奉獻的美科實業有限公司（Aromase艾瑪絲）、台酒生技、永齡教育慈善基金會、葡萄王生技股份有限公司、富胖達股份有限公司（Foodpanda）、人易科技股份有限公司、麥奇數位股份有限公司（TutorABC）、台灣蜜納國際股份有限公司等，一同錄製公益影片為醫護人員加油。其中台灣蜜納國際股份有限公司董事長張耀煌也是國際知名藝術家，曾受邀到紐約 Performa 19 展出、曾在佛羅倫斯的斯特羅茲宮 (Palazzo Strozzi) 展演，此次也特別安排在張耀煌作品前拍攝公益影片，更別有意義。林昱說，公益影片將會在所有分眾廣告平台上播放，希望能一起為所有第一線人員加油。



▲許多品牌企業熱心公益，透過分眾傳媒的戶外媒體廣告為台灣第一線醫療人員打氣加油。（圖／分眾傳媒提供）

林昱也特別提到，東森集團秉持著「別人做生意，東森時時刻刻做公益」的精神，集結旗下投資的《聲林之王》中的41位歌手，共同創作並演唱歌曲《黑夜總會過去》，為防疫人員獻聲加油，為台灣加油。除了在網路上能夠聽到歌曲外，為了能讓更多人能夠知道，也同步在台北捷運的廣告屏幕和所有的EIP(Elevator Information Platform, 電梯資訊平台)上播放。

東森集團總裁王令麟也親自上陣拍攝公益影片向所有醫護人員致敬，王令麟在影片中表示，「這次贈送的東森自然美瑞昇醫美級保養品，東森一方面做生意，更要做公益，尤其這次是能夠照顧到第一線的護理人員，我們的會員也很支持這個活動，所以我們一起把愛心用來支持所有第一線的護理人員」。東森家外媒體業務部營運長林綺卉指出，東森集團的所有媒體除了在螢幕上顯示政令宣導的跑馬燈，希望民眾能在第一時間了解最新的防疫訊息，也不斷提醒大家「勤洗手、戴口罩、保持社交距離」，保障你我健康安全。



▲東森集團總裁王令麟親自拍攝影片致敬第一線防疫醫護人員，並且提供東森自然美護膚品予前線辛勞的醫護人員呵護肌膚。（圖／翻攝自東森自然美Youtube提供）