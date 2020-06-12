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推特大砍17萬「中國網軍帳號」！　狂用中文散布疫情假消息、攻擊香港

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▲▼ 推特。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 推特採取一連串打擊親中帳號行動。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

擁有超過3億活躍用戶的社群網站推特（Twitter）11日宣布，已經關閉17萬個與中國政府有關的帳號。他們傳播有利中國共產黨的推文，違反推特平台操作政策。與推特公司合作審查的專家表示，這些網軍帳號主要針對香港示威、新冠病毒（COVID-19）等議題散布欺騙性消息。

矽谷近來出手阻止各國利用社交媒體推動有利政府的言論，推特也採取行動。儘管推特在中國被「屏蔽」，仍有許多中國人透過VPN使用。澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）指出，親中帳號的目標包括海外華人，以此擴大黨國影響力。

ASPI與推特合作分析指出，這些帳號主要以中文發文。美國網路政策研究機構「史丹佛網路觀測站」（SIO）研究經理迪雷斯塔（Renee DiResta）則發現，今年春天發布有關新冠肺炎推文的帳號都是1月才註冊，推文讚揚北京當局對疫情的反應，更利用疫情大流行來批評美國及香港倡議人士。

推特公司說明，已經掌握23750個「高度參與的核心網路」帳號，共發出34萬8608則有利北京的推文，另有15萬個帳號用於加強這些資訊，例如轉推貼文。其中許多帳號都在早期被識破，因此追蹤人數和推文參與度都很低。

事實上，這並非推特第一次採取類似行動。該公司2019年8月刪除近千個據信由中國使用者經營的帳號，原因為「蓄意且明確地試圖在香港製造政治分歧」。

另一方面，除了17萬親中帳號，推特11日也宣布，關閉逾千個宣傳俄羅斯執政黨統一俄羅斯（United Russia）的帳號，以及7340個散布支持土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）、土耳其正義與發展黨（AK Parti）內容的帳號，發出3700萬則推文。這些帳號的推文將由推特公司存檔，以便研究。

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