川普宣布制裁「國際刑事法院」　反制美軍被控戰爭罪面臨調查

▲美國總統川普2019年11月28日到訪阿富汗巴拉格姆空軍基地（Bagram Air Base）。阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）與駐阿富汗美軍站在他的身後。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普11日表示，將針對國際刑事法院（ICC）、官員及其家屬實施經濟制裁與額外簽證限制，他甚至在行政命令中宣布國家緊急狀態。由於ICC首席檢察官本索達（Fatou Bensouda）認為駐阿富汗美軍、中央情報局（CIA）可能在當地犯下戰爭罪，3月獲法官允許展開調查，因此華府此舉被外界視為最新的阻礙舉措。

綜合CNN、《政客》報導，川普11日宣布，如果任何人「未經美國同意，直接參與ICC試圖調查、逮捕、居留、起訴任何美國人員的行動……對於美國國家安全與外交政策構成非比尋常的威脅，我在此宣布國家緊急狀態」。在此命令之下，ICC官員與其家屬都可能面臨經濟制裁與簽證限制，也被外界視為迫使停止調查的最新行動。

白宮新聞秘書麥肯尼（Kayleigh McEnany）表示，ICC的行動是「對於美國人民權利的攻擊，也是對於我們國家主權的侵犯威脅……美國將持續使用任何必要手段，保護我們的公民與盟友，免於受到ICC的不公正起訴。」

▲國際刑事法庭（ICC）檢察官本索達（Fatou Bensouda） 。（圖／路透）

ICC首席檢察官本索達認為，「有合理依據相信」 阿富汗國家安全部隊、駐阿富汗美軍與CIA成員犯下虐待與性侵等戰爭罪，2017年11月尋求調查授權，雖一度遭駁回，但3月經ICC上訴法院法官一致裁定允許調查。據信，這是ICC檢察官首次被允許審查美軍行動。但華府表示，美國不是ICC成員也不承認其權威。

▲美國司法部長巴爾（左1）、國務卿蓬佩奧（左2）、國防部長艾斯培（右2）與國安顧問歐布萊恩（右1）。（圖／路透）

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於11日批評ICC是「腐敗」、「低效率」、「高度政治化」的國際組織，「我們的人民受到袋鼠審判（kangaroo court，意指讓人覺得不公平的審判或裁定）威脅時，我們不能也不會袖手旁觀。」

國防部長艾斯培（Mark Esper）說，如果美國公民涉入不當行為，案情資訊應該被移交給美國當局，以便相關單位採取適當行動，「我們的司法體系會確保人民在美國憲法之下承擔責任，而非國際刑事法院或其他越俎代庖的國際組織」。

司法部長巴爾主張，司法部握有「大量、可信」的資訊，顯示ICC最高層檢察官長期有著「財務腐敗與瀆職」的問題，目前正在調查當中，「美國政府有理由質疑ICC的誠信」。他也對於「如俄羅斯的外國勢力操控ICC，以達到自己目的」一事表達擔憂。

▲國際刑事法院位於荷蘭海牙。（圖／翻攝ICC網站）



ICC強調，組織堅定不移地履行《羅馬規約》（Rome Statute）及締約國家賦予的獨立與公正使命，並認為美國政府的進一步威脅是為了「在法院獨立性的脈絡之下，影響ICC官員的行動、客觀調查及公正司法程序」，對此深表遺憾。此機構還指出，上述「一系列前所未有的攻擊」也傷害了「暴行受害者的利益」，「對於他們許多人而言，法院代表了對於正義的最後希望」。

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