拜登爆出「川普敗選後奧步」　計畫出動軍隊…直接整批人請出白宮！

▲川普敗選後的行為，讓拜登相當憂心。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

川普自2019年就默默耕耘連任之路，2020年即碰上新冠疫情、白警殺黑人的示威事件。競選對手拜登（Joe Biden）日前在接受訪問時提到，其實在年底美國總統大選之後，很擔心川普若敗選將會「賴帳」不走，屆時可還得出動軍方「護送」川普離開白宮。

根據《CNN》報導，川普面對2020年上半年美國國內動亂，幾乎沒有完整的因應政策，新冠疫情爆發初期，也被外界認為錯過黃金防疫期，直到3周前黑「佛洛伊德之死」，種族問題再度浮現，全美多城爆發警民衝突，川普也並未提出確切政策，對此民怨四起。民主黨總統候選人拜登日前接受訪問表示，自己相當憂心川普若敗選，很可能不承認自己的敗仗，屆時將出動軍隊「將他趕下台」。

▲年底選戰備受關注。（圖／達志影像／美聯社）

拜登在訪問中訴說自己憂心之處，「我唯一最大的擔心，就現任總統會『偷走選舉』，甚至可能對選舉結果不認帳」。主持人反問，若是川普敗選卻不肯讓出總統之位該怎麼做？拜登回應，軍方可以介入確保權力過度，「我也有信心軍隊可以非常有效的將川普從白宮押走」。

此外，拜登11日也提出自己在疫情之下的「恢復計畫」，認為自己比川普更有能力讓經濟復甦，並確保復工者可以接受病毒測試、有足夠的防護裝備。面對11月的大選，川普該用何種方式防堵拜登的步步逼近，恐怕也是一大課題。

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