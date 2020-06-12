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繳13萬成為「被挑選男人」！100辣妹24hrs伺候「瘋狂激戰」　小處男回味激動落淚

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▲美國疫情嚴重，仍有人要舉辦性愛派對。（圖／翻攝自主辦單位官網）

▲美國疫情嚴重，仍有人要舉辦性愛派對。（圖／翻攝自主辦單位官網下同）

記者陳亭伃／綜合報導

受到新冠疫情影響，不僅全球經濟、貿易受挫，就連人類的娛樂也受到限制，隨著近期疫情趨緩，不少聚會活動又開始蠢蠢欲動的舉辦。一間註冊在哥倫比亞的公司「好女孩公司」（Good Girl Company）日前就宣布將舉辦「性愛島」（Sex Island）主題派對，參加費用4500美金（約台幣13萬元）一人，將會有50名被挑選的客人享有與100位辣妹進行4天3夜極限性愛之旅。

根據英國《鏡報》報導，該間公司近日不畏新冠疫情，甚至打著「新冠肺炎」做為主題，打算開一個50人的神祕性愛趴，參加者須繳納4500元美金的參加費用，並且自己搭乘飛機抵達拉斯維加斯，接著轉乘主辦單位提供的直升機，抵達內華達沙漠的一間私人度假區。主辦單位指出，所有參加者將會得到「至高無上」的待遇，所有女孩將會準備好服侍大家。

▲美國疫情嚴重，仍有人要舉辦性愛派對。（圖／翻攝自主辦單位官網）

▲主辦單位打著「新冠肺炎」作為主題開趴。

業者也強調，參加的100名女子都滿18歲，且接受過新冠、性病篩檢，因此不需要擔心，「女孩們就是要取悅你，讓你覺得就是國王一樣，有任何幻想都可以提出，我們幫你實現」，另外也表示，歡迎參加男性帶著老婆、妻子一同參加，享受「多人運動」的刺激。

2018年曾有一名16歲小處男布萊恩（Brian）曾參加性愛島的活動，回憶起當時的4天3夜，甚至激動到泛淚，因為自己在該活動破處，更嘗試3P，「我遇到一個叫安德莉亞的女孩，我都要愛上她了，多希望她就是我女友。」這樣的經驗更讓許多尚未嚐到長大的男性更加躍躍欲試。

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