川金首會2周年！北韓：沒理由維持2人關係　自擴武力對抗美國威脅

▲北韓官媒《朝中社》今日釋出消息，平壤當局認為，沒有理由繼續維持領導人金正恩與美國總統川普的關係。（圖／朝中社）

記者吳美依／編譯

北韓官媒《朝中社》（KCNA）今（12）日報導，平壤當局認為，沒有理由繼續維持領導人金正恩與美國總統川普之間的關係，甚至認為此舉「沒有什麼用處」，將進一步發展軍事力量，對抗華府威脅。此文發表的日期正好也是金正恩與川普首次會面的2周年。

《路透社》引述《朝中社》指出，北韓認為，如果華府繼續堅持敵對政策的話，就沒有理由維持金、川兩人之間的私人關係，甚至直批此舉「沒有什麼用處」。此報導發表的日期，正好是川金首會2周年。

報導中也提到，北韓外務部長李善權（Ri Son Gwon，音譯）認為，美國的政策證明，華府依然是北韓的長期威脅。因此，北韓與其人民將會發展更多可靠的軍事力量，與之對抗。

李善權回顧過去幾年的發展並表示，川普政府似乎只關注在孤立、扼殺北韓，並以核武與政權更迭來威脅平壤當局。他批評，「沒有什麼比空洞的承諾更加虛偽」。

美國國務院發言人9日曾向南韓《韓聯社》表示，「美國仍然致力於與北韓展開對話，對於『取得平衡協議的彈性方式』抱持開放態度」。據悉，對於平壤12日的最新聲明，國務院與白宮目前尚未回應。

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