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美股道瓊指數重挫1861點　台股早盤下跌258點

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▲▼台股4/15延續前一日上漲格局，盤中上漲超過百點，盤面一片紅通通。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股早盤重挫。（圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

疫情持續延燒導致華爾街股市11日收盤重挫，4大指數跌幅均超過5%，其中道瓊工業指數更狂瀉逾1800點，創近3個月來最糟表現。台股今（12）日開盤下跌129點，以11406點開出。截至上午9點02分，指數來到11277點，下跌258點。

蘋概三王中，台積電（2330）以313元開出，下跌2.34%；鴻海（2317）開在77.3元，下跌1.65%；股王大立光（3008）以4085元開出，下跌2.97%。

請繼續往下閱讀...

美股近來表現亮眼，迅速擺脫新冠肺炎的陰影，標普500指數本周甚至一度收復年初以來所有跌幅。但隨著全美多地經濟重啟，愈來愈多跡象顯示某些州可能陷入第二波疫情，加上聯準會（Fed）不看好未來市場情況，投資人轉趨悲觀，股市獲利了結賣壓沉重。

Kingsview資產管理公司投資組合經理Paul Nolte表示，真的沒有買入的理由，市場幾乎是一路狂賣。紐約Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey也同意，並補充道：「所有東西都在賣，人們擔心股市已經接近頂峰。」

11日美股表現，道瓊指數下跌1861.82點或6.90%，報25,128.17 點；標普500指數下跌188.04點或5.89%，報3,002.10點；那斯達克指數下跌527.62點或5.27%，報9,492.73 點；費城半導體指數下跌128點或6.39%，報1,876.66 點。

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