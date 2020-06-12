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瑞典前總理「34年暗殺懸案」破了！兇手曾接受各大媒體採訪

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▲瑞典前總理帕爾梅（Olof Palme）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞典前總理帕爾梅（Olof Palme）於1986年遇刺身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

瑞典前總理帕爾梅（Olof Palme）於1986年在回家途中不幸遇刺身亡，震驚全國，但兇手始終沒有被繩之以法。檢方宣布，2000年自殺身亡的平面設計師恩格斯特倫（Stig Engstrom）就是兇手，宣告結束這起34年懸案的調查。

首席檢察官彼得森（Krister Petersson）宣布，雖然沒有發現凶器或法醫學證據，但檢方審視恩格斯特倫偵訊聲明，發現說法前後矛盾，外貌與證人描述相符，「我們相信他的行動是兇手會做出的行為」，因此認定此人就是34年前暗殺前總理的兇手，但由於嫌犯於2000年自殺身亡，無法起訴，因此將會結束調查。

檢察官指出，恩格斯特倫接受背景調查時，被發現習慣使用武器，曾在軍隊中服役，是射擊俱樂部的會員，擁有長期的債務與酗酒問題而且非常不喜歡帕爾梅的執政。但是，目前仍不清楚他確切的犯案動機。

綜合BBC、Teller Report報導，警方為此偵訊數千人，但調查重點一直都沒有放在真正的嫌犯身上。恩格斯特倫事發不久後，自稱目擊證人，但證詞前後不一，沒有受到警方重視，他卻成為廣受媒體歡迎的採訪者，接受各大電視台、記者的採訪，不斷敘述「案發經過」。

帕爾梅1986年與妻子要從電影院步行回家時，從背後遭到槍殺，他當時已經解散了保鑣團隊，而事發地點就在斯德哥爾摩（Stockholm）最繁忙的瑞特斯維瓦亙路（Sveavagen）之上，十幾人目睹一名男子開槍以後逃離現場。

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