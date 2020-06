全球744萬確診！　專家警告「疫情9月反撲」：美國恐17萬人喪命

▲美國超過201萬確診。(圖/達志影像/美聯社)



記者葉國吏/綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒,截至台灣時間6月12日上午6點為止,全球超過744萬人確診、41萬人病死,其中美國已經201萬人感染新冠肺炎、11萬人死亡,更有專家警告,美國可能在9月出現第二波疫情,10月時美國總死亡人數可能達到17萬人。

根據約翰霍普金斯大學網站統計疫情最新數據顯示,目前全球共有744萬9476人確診,其中最多的是美國201萬6630人,其他依序為巴西77萬2416人、俄羅斯50萬1800人。美國目前死亡人數累積至11萬3652人,英國則已經41364死、巴西39680死。

▲目前全球共有744萬9476人確診,其中最多的是美國201萬6630人,其他依序為巴西77萬2416人、俄羅斯50萬1800人。(圖/翻攝約翰霍普金斯大學網站)

西雅圖華盛頓大學(The University of Washington)健康指標評估研究所(Institute for Health Metrics and Evaluation,簡稱IHME)11日發佈研究報告指出,新冠肺炎疫情可能會延長至10月1日,屆時美國將會造成16萬9890人死亡。

HME主任克里斯托弗·默里(Christopher Murray)博士,屆此呼籲各州必須要開始計畫防範第二波疫情到來。「我們希望看到政府和民眾的防疫行為,來證明我們的預測是錯的。」