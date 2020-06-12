美議員提出《台灣防衛法》　確保美軍維持「阻止中國武統」能力

▲「伯克級」神盾驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）4日穿越台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

文／中央社記者江今葉華盛頓11日專電

面對中國大陸近來積極在台海以軍事行動威脅台海安全，美國參議員霍利提出「台灣防衛法」草案，確保美國履行台灣關係法義務，維持美軍阻止中國大陸武力犯台、造成既成事實的能力。

霍利（Josh Hawley）今天在官方推特上表示，已於昨天提出「台灣防衛法」（Taiwan Defense Act）草案，以遏止中國大陸帝國主義，並「捍衛我們的切身利益與我們的夥伴＃台灣」。

霍利隨後發出新聞稿指出，台灣是自由開放印太關鍵，若中共被允許掠奪對台控制權，它就能隨時準備統治該區域。這不僅對美國亞太盟邦與夥伴，也對在國內工作的美國民眾的生活與生計構成無法接受的威脅，「我們絕不能允許這樣的情況發生」。

這份16頁的法案草案的立法目的，在維持美軍阻止中國大陸對台灣與其他目的造成既成事實的能力。草案定義的「既成事實」（fait accompli）是指中國大陸在美軍尚未作出有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權，同時說服美軍相信採取應對行動將非常困難或得付出高成本。

草案國會意見指出，若中國大陸能強迫台灣與中國大陸統一，特別是透過軍事力量達成時，美國維護自由開放印太區域的能力將受到嚴重損害。台灣命運與包括美國在內的印太國家命運緊密相連。

草案指出，自1979年來，美國依循「台灣關係法」的一貫承諾，2020財政年度國防授權法（NDAA 2020）也重申「台灣關係法」與「六項保證」是美台關係基石。基於執行「台灣關係法」，美國須維持阻止中國大陸對台造成既成事實的能力。

草案要求美國國防部長從2021到2026年，每年4月30日前向國會軍事委員會提交一份國防部提升能力進度報告，說明美軍阻止中國大陸對台灣執行既成事實的能力評估，包括對美國核武力對中國大陸武力犯台威嚇能力的評估。