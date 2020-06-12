臉部辨識技術侵犯人權　微軟也禁美警使用「公開出售底線」

記者黃翊婷／綜合報導

繼IBM、亞馬遜（Amazon）宣布停止提供臉部辨識服務後，微軟（Microsoft）11日也跟進表示，雖然目前尚未提供相關服務給執法單位，但支持在沒有立法根據之下，應該禁止警方使用臉部辨識技術。

▲微軟總裁史密斯。（圖／路透社）

根據《華盛頓郵報》報導，微軟總裁史密斯（Brad Smith）在11日的一項活動中，談到近期受到許多討論的喬治·佛洛伊德（George Floyd）之死，他強調，微軟的底線是在部署臉部辨識這項技術時，也要保護到人權，所以在政府單位制定出以人權為基礎的法律之前，公司不會向執法單位出售這項技術。

而在微軟之前，IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）也曾於國會呼籲，應該要制定一項改革措施，以推進種族正義和打擊系統性種族主義，同時宣布IBM將退出臉部辨識軟體等相關業務。接著，多家公司也相繼對這項技術表現出的種族和性別偏見提出批評。

▲民眾前往參加佛洛伊德的喪禮。（圖／路透）

另外，長期為美國警方提供臉部辨識工具及軟體服務的亞馬遜在10日發布聲明，為了確保軟體的使用符合道德倫理，現階段正在進行例行的檢查工作，所以將暫停提供這項服務一年，以回應公民自由團體的憂慮，「我們希望這一年的暫停時間，能讓國會有足夠時間討論出合適的法條規則，我們隨時準備好幫忙。」

其實對於臉部辨識技術的使用爭議，2019年間亞馬遜曾舉辦股東投票，重點討論隱私和民權問題，當時有2.4％的股東投票同意，應該禁止向政府機構出售這項技術。如今因為佛洛伊德去世，讓這個爭議再次掀起全美民眾討論。