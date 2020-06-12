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陽明海運獲紓困融資活水挹注　謝志堅：營運前景逐季回升

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▲陽明海運董事長謝志堅表示，政府比照歐洲、南韓與新加坡對航運業者紓困，有此活水挹注，營運可望回穩。（圖／記者林淑慧攝）

▲陽明海運董事長謝志堅表示，政府比照歐洲、南韓與新加坡對航運業者紓困，有此活水挹注，營運可望回穩。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經貿，經濟部中小信保基金通過航運業者專案融資貸款，總額度達300億元，陽明海運董事長謝志堅表示，政府比照歐洲、南韓與新加坡對航運業者紓困，活水挹注營運可望回穩，同時看好貨櫃海運前景將逐季回升。

經濟部中小信保基金表示，通過長榮、陽明、光明等國籍航運業者獲得共165億融資信用保證，後續紓困由兆豐、合庫等5家金融機構承辦。

請繼續往下閱讀...

今年以來受到新冠肺炎疫情衝擊，全球貨量銳減，加以貿易保護主義升溫，全球經濟與貿易發展前景仍存在許多變數，陽明海運所屬的TEH聯盟，啟動自主減班進而縮減25%至30%艙位，使得運價獲得支撐。

謝志堅表示，陽明海運近年來積極調整體質，貨櫃裝貨比率成長二成，使得近三年半來整體艙位雖僅增加8%，但單位成本卻大幅降低13%，另外針對回程貨櫃也要求提高裝載量，以去年為例，全年度回程貨櫃提高5%貨量，替公司省下1500萬美元成本，在開源節流之下，挹注陽明第一季本業轉盈。

▲陽明海運經營團隊。（圖／記者林淑慧攝）

▲陽明海運經營團隊。（圖／記者林淑慧攝）

另外，依據Alphaliner預估，今年第二季受到美國失業率上升、衝擊消費端，全球貨量因此減少25%至30%，而在各國逐步解封之下，第三季貨量可望回升，預估減少20%至25%艙位，減幅已經縮小。

展望後市，依據Alphaliner預估，今年貨量估減8.8％，明年將成長至6.8％，船艙位估成長2.8％，謝志堅指出「明年的船都不會很餓，除非疫情二次復發，」看好貨櫃海運市場可望明顯好轉。

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