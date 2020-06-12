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重口味！俄清純農家女虐殺2男　一人先「姦」後殺

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▲伊琳娜先「性侵」了一名男子，然後把他活活打死。(圖／翻攝自俄羅斯社群媒體Ok.ru)

伊琳娜先「性侵」了一名男子，然後把他活活打死。(圖／翻攝自俄羅斯社群媒體Ok.ru)

國際中心／綜合報導

俄羅斯一名農家女被控用圓鍬性侵一名男子，然後把他活活打死，後來又殺了另一個男的。

22歲的伊琳娜․普薇雅津娜(Elena Povelyaikina)日前在鄂木斯克市(Omsk)被捕。據指出，她涉嫌去年8月時把一名拒絕離開她家的酒醉男子殺害。

警方報告中說：「最初時，這名女孩虐打了該名男子，然後用圓鍬的柄性侵了他。當受害者傷重死亡後，被告將他的屍體抬出籬笆外，扔到街上。」 兩個月後，她被控又殺害了另一名男子。

警方報告指出，剛開始時，她跟一些當地人一起喝酒。一名叫伊凡(Ivan)的31歲男子談到她的父親時，語多不敬。 當喝醉的伊凡躺在沙發上時，伊琳娜跳到他的身上，手腳並用的痛擊他，造成他身體多處受傷。第二天，伊凡就一命嗚乎了。

目睹這宗謀殺案的一名目擊者說：「當她毆打伊凡時，我和我姐都懇求她別再打了。但我們都很害怕，因為她非常強悍。伊凡在屋裡躺了一整天。我們以為他會康復，所以沒有叫救護車。但是第二天早上，他就停止了呼吸。」

刑事調查員盧比伊(Ivan Lyubyi)說：「被告最初承認犯下這兩宗謀殺案，但後來又翻供。她提出了好幾個版本的說法。她說第一名死者是在馬路上被車撞死的。第二名死者則是死於本身腎病的腎臟衰竭。但是法醫分析後駁斥了這些說法。 她被控蓄意傷害他人身體、並且因為漠視對方傷勢和性暴力導致受害者死亡。」此案預計在今年稍晚時開審。

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