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理財周刊／非農數據發布跌破眼鏡　美元將繼續升值

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／理周教育學苑．方鈞

Q:美國經濟受新冠肺炎疫情影響，變動劇烈，相對於美聯儲Fed宣布無限量量化寬鬆發行，美股持續性大漲，這次非農就業數據對未來美元走勢是否有影響？

A:2020上半年，肺炎疫情來勢洶洶，美聯儲Fed主席鮑威爾稱，新冠疫情對經濟有深刻影響，美聯儲還啟動七千億美元量化寬鬆計畫。

2008年金融危機之後，美聯儲第一次使出「零利率與量化寬鬆」成為解救市場一劑藥方，這方法也被稱為「危機模式」，在全球疫情重創生產製造與經濟未見緩和下，真的有辦法拯救市場？

請繼續往下閱讀...

非農業就業數據受上一個月受聘人數(不含農業)變化影響，如果指標比預期高，則視為美元強勢(上漲)，相反，則應視為美元弱勢(走跌)。美國6月5日公布非農數據，5月新增就業250.9萬人，失業率下滑至13.3％，兩項指標皆遠超過市場預期，雖然美國勞工部資料統計事後證實有誤，5月失業率真實數字可能落在16.4％，但仍遠優於預期，激勵美股四大指數收紅，美元氣勢目前強勁。

新冠肺炎疫情爆發後，美國眾多企業開始紛紛裁員或使用無薪假刪減人事支出成本，但依據經濟學家分析，等到公司營運好轉後，可能也不會那麼快就召員工回來上班，復甦過程可能還需要一陣子，這些勞工也許會面臨更長時間的失業。

這樣非農數據的鼓舞下，顯示Fed量化寬鬆政策的好效果，真的有挽救市場，但也加深投資人對於美國QE預期，未來美國可能增加更多款項等加大QE，市場會預期美元再次走弱，不過從這次非農開始到下次宣布新政策前，美元都呈現一個強勢狀態。想知道更多外匯資訊，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1033期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
 

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