理財周刊／除權息旺季來襲　你能把握嗎？

文／理周教育學苑．方鈞

Q:除權息旺季來襲，相信一定有很多投資者正在等著領今年的股利，常聽人說領股利，到底是什麼呢？配股配息概念清楚嗎？為什麼參加「除權息」後股價會下跌？

A:快速填息代表公司營運佳，高配息雖然很誘人，但如果沒有順利填權息，對參與除權息的股東來說，等於沒有實質獲利放進口袋，小心別看到高配息就跳進場買股。

選股觀點：將去年每股純益(EPS)、獲利成長、配息率加入選股考量，穩健獲利，願意大方配息給股東的好公司，2019年填息情況就是一個參考。參加除權息，最重要的是能「穩定」填息，所以選股時「穩定獲利成長」是必要的參考條件，並且法人大型投資機構願意持續將長線資金加碼於成長性大於市場成長的個股。

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為什麼參加「除權息」後股價會降低？公司的財產都已經分配給股東，價值當然會跟著降低！除權除息的概念是發放股利後，股價要往下調整市值。假設今年發出五百萬元股利，股價要向下調整，減少五百萬市值。因為發放的五百萬是從公司內部營利轉移到股東身上。市值會用調降股價來減少，就是除權、除息。拿到多少股息，公司的市值就減少多少。除權息大多集中在六至八月，例如台灣證券交易所─除權息預告表，可以快速查到除權息日期。

除權息，其實就是從口袋右邊到左邊，領的都是自己的錢，因為除權後擁有的股數雖會增加，相對股價也因此降低，一加一減，實際擁有的價值不變。除息也是，雖然能領到現金紅利，股價卻會低於持有成本，除非這檔股票能百分之百填權息(要注意：不是任何股票都能百分之百填權息)。

附表整理高殖利率的股票，投資人可自行參考，是否在除權息之前參與，趁著除權除息日到來，為自己加薪！想學習更多股市操作技巧，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

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